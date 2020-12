Le vendite di Fiat scendono a 12 auto al giorno in USA

Fiat, uno dei marchi più venduti in Europa, fatica a guadagnare terreno negli Stati Uniti. Lo sforzo è andato male e recentemente la situazione è molto peggiorata. Le vendite del marchio sono scese a circa 12 auto al giorno.

Fiat deve affrontare due problemi, nessuno dei quali è probabile che venga superato. Il primo è la sua reputazione estremamente scarsa per la qualità. L’altro deriva dalla grande e inarrestabile concorrenza dei piccoli veicoli a basso prezzo venduti in America realizzati da quasi tutti i produttori mondiali.

Le vendite di Fiat sono state 372 a settembre, circa 12 al giorno. Hanno registrato una media di meno di 400 al mese nel corso dei primi tre trimestri dell’anno. Fiat ha venduto 9.204 auto nel 2019 e 15.521 nel 2018. Le sue vendite sono diminuite ogni anno dal 2014.

Le vendite di Fiat sono diminuite così tanto che molti studi di ricerca sulla qualità delle auto non includono il marchio. Negli ultimi anni, era stato valutato pari o vicino alla fine degli studi JD Power seguiti attentamente sia per la qualità che per l’affidabilità.

L’ammiraglia di Fiat è l’auto della serie 500. Con un prezzo base compreso tra $ 16.495 e $ 23.340, compete con i piccoli veicoli economici e di bassa potenza di almeno una dozzina di altri produttori. In testa a questa lista ci sono la Toyota Yaris, la Chevy Spark e Sonic e la Kia Rio.

Queste auto più piccole hanno registrato un calo delle vendite, nella maggior parte dei casi, poiché le persone passano ai veicoli utilitari sportivi e ai crossover. Per Fiat, questa è una tendenza dei consumatori controvento.

Per la società madre Fiat Chrysler Automobiles, la domanda è diventata se abbandonare completamente il marchio Fiat in America. Ford ha rimosso alcune delle sue auto dal mercato statunitense e si concentra principalmente sui suoi SUV, crossover e pickup.

