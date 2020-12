Citroen: nuova ipotesi sul crossover compatto

Non è un segreto che Citroen stia preparando un nuovissimo crossover compatto, nome in codice C21 per il mercato indiano. Non solo in India, questo crossover compatto sarà lanciato anche nei mercati emergenti, incluso il Brasile. Il nuovo modello riceverà anche una versione hatchback. I nuovi modelli sostituiranno la Citroen C3 e la C3 Aircross e saranno lanciati in India nel 2021-22.

Citroen ha già iniziato a testare il SUV compatto C21 in India. Il nuovo modello sarà basato sulla versione semplificata dell’architettura CMP (Common Modular Platform), che è alla base anche della Peugeot 208. Il nuovo modello farà il suo debutto globale in India nella seconda metà del 2021.

Sulla base delle immagini spia, il deisgner digitale Du Oliveria, ha rilasciato un nuovo rendering che mostra il possibile design della Citroen C3 2022. Il rendering mostra che il nuovo modello avrà un frontale più audace e un cofano alto. Si ispira anche al 19_19 Concept Citroen, al CXPerience Concept e all’Ami One Concept.

La Citroen C21 avrà una griglia frontale luminosa sotto forma di due linee di fascio a “Y”. Il veicolo avrà una configurazione dei fari divisi con luci diurne a LED sulla parte superiore e il gruppo ottico principale posizionato leggermente più in basso. Il proiettore è posizionato tra le luci a LED a forma di “Y”, mentre la griglia ricorda la C5 Aircross.

La presa d’aria inferiore avrà un trattamento a nido d’ape. Il profilo laterale ha il caratteristico airbumps nella parte inferiore delle porte. Il rivestimento in plastica nera può essere visto tutto intorno al corpo. La parte posteriore nel rendering appare semplice, con fanali posteriori avvolgenti con inserti a LED, spoiler integrato nel tetto con luci di stop e paraurti bicolore.

Si prevede che il prossimo SUV compatto Citroen sarà dotato di un singolo motore a benzina turbo da 1,2 litri. Probabilmente produrrà circa 130 CV, questo motore dovrebbe essere offerto con opzioni di cambio manuale e automatico. Citroen potrebbe anche offrire il SUV compatto C21 con un motore 1.2L benzina aspirato e 1.5L diesel.

