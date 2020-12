Dodge Charger SRT Hellcat vs Porsche 911 Turbo S: chi vincerà la drag race?

Vedere una Dodge Charger SRT Hellcat accanto a una Porsche 911 Turbo S in una drag race significa assistere a puro spettacolo. Parliamo di due vetture molto diverse tra di loro (una è una muscle car e l’altra una supercar tedesca) ma hanno una storia nata all’inizio degli anni ‘60.

La 911 non è mai uscita di produzione, anche se la casa automobilistica tedesca ha preso in considerazione la sostituzione di questa vettura con la 928 alla fine degli anni ‘70. La Dodge Charger, al contrario, continua a conquistare i cuori di tantissimi appassionati ormai da 15 anni.

Dodge Charger SRT Hellcat: la berlina a quattro porte sfida una 911 Turbo S 991.2

Gli esemplari catturati da Mod2Fame Vlog sono stati modificati, anche se la muscle car americana vanta degli aggiornamenti più importanti rispetto alla Porsche. Il sei cilindri biturbo da 3.8 litri della 911 Turbo S (generazione 991.2) è stato modificato e abbinato a un impianto di scarico personalizzato. Ora la vettura è in grado di sviluppare circa 700 CV.

La Dodge Charger SRT Hellcat, invece, è equipaggiata dall’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con alcune componenti personalizzate che includono presa d’aria, scarico, puleggia superiore e ovviamente messa a punto. Grazie a tutti questi cambiamenti, adesso l’otto cilindri produce circa 870 CV.

Accanto al motore Hemi troviamo una trasmissione automatica a 8 velocità che, seppure veloce, non riesce ad essere all’altezza del cambio PDK a doppia frizione della Porsche 911 Turbo S. Inoltre, bisogna considerare che quest’ultima pesa circa 450 kg in meno della berlina muscolosa.

La supercar tedesca ha sfruttato la trazione integrale AWD (anche se il suo pilota ha segnalato lo slittamento delle ruote anteriori dopo la gara) mentre la Dodge Charger SRT Hellcat ha utilizzato delle gomme posteriori più piccole che consentono di diminuire lo slittamento. Per maggiori informazioni sulla drag race condotta da Mod2Fame Vlog, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

