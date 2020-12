Ram 1500 TRX sfida un Can-Am Maverick X3 Turbo RR in una drag race

Oltre ad offrire delle capacità off-road di alto livello, il Ram 1500 TRX sorprende anche su strada. Basti pensare che il performante pick-up è solo un decimo più lento di una Porsche 718 Cayman S nello scatto da 0 a 96 km/h. Inoltre, secondo la casa automobilistica americana, sono necessari soli 12,9 secondi per permettere al TRX di completare un quarto di miglio partendo da fermo.

The Fast Lane Truck ha voluto mettere alla prova il nuovo veicolo con motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri contro un modello più incentrato sull’off-road: il Can-Am Maverick X3 Turbo RR. Si tratta di un side-by-side che pesa molto meno del Ram 1500 TRX e presenta una maggiore escursione delle sospensioni rispetto al pick-up.

Ram 1500 TRX: il prestante pick-up gareggia contro un Can-Am Maverick X3 Turbo RR

I ragazzi del canale YouTube The Fast Lane Truck hanno messo a confronto questi due speciali veicoli sull’asfalto e sullo sterrato e il risultato è parecchio sorprendente: il Maverick X3 Turbo RR ne è uscito vincitore. Sulla strada asfaltata, il TRX ha impiegato 4,78 e 4,73 secondi per raggiungere i 96 km/h partendo da 0 mentre il veicolo side-by-side di Can-Am, rispettivamente, 5,52 e 4,94 secondi.

Su una distanza di 400 metri, il pick-up Hellcat ha vinto una volta mentre il Maverick X3 Turbo RR ha tagliato per primo il traguardo di pochi centimetri nella seconda gara. Questi risultati si rispecchiano praticamente anche sullo sterrato. Infatti, il Can-Am ha tagliato il traguardo con un margine piuttosto significativo la prima volta ma il Ram 1500 TRX da 712 CV e 881 nm si è vendicato al secondo tentativo.

Per quanto riguarda il test finale, i due veicoli sono stati messi uno contro l’altro su un percorso sterrato che privilegia sicuramente il Maverick X3 Turbo RR molto più leggero. Come ci si può immaginare, il Can-Am ha terminato prima il giro del pick-up full-size grazie alla sua maggiore agilità. Nonostante le caratteristiche leader del segmento, il TRX ha completato la gara in 49,83 secondi rispetto ai 45,03 secondi del Can-Am con motore turbo Rotax a tre cilindri.

Per scoprire maggiori informazioni sul confronto fatto da The Fast Lane Truck, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

