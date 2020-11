Armorlite amplia la linea di prodotti per Jeep Wrangler

Armorlite, un sistema di pavimentazione sostitutivo completo per il mercato dei veicoli fuoristrada, ha ampliato la sua linea di prodotti per includere un sistema di sostituzione completo del kit per i modelli Jeep Wrangler JK a 2 porte. Il nuovo kit è disponibile per il pre-ordine su www.goarmorlite.com a partire dal 12 novembre e fino al 12 dicembre.

Lanciato nel gennaio di quest’anno per i modelli Jeep Wrangler JKU a 4 porte, Armorlite va dove i tappetini e le fodere spray non possono, fornendo un livello completamente nuovo di durata, stile e prestazioni in un sistema di pavimentazione sostitutivo completo. È facile da installare, facile da pulire, consente un facile drenaggio della superficie del pavimento, fornisce un appoggio sicuro e riduce sostanzialmente il calore e il rumore della cabina, ha affermato la società.

“Armorlite è diverso da qualsiasi altra cosa disponibile nell’aftermarket fuoristrada e stiamo lavorando diligentemente per renderlo disponibile per il maggior numero di veicoli possibile”, ha affermato David Ladd, direttore senior, Auria Aftermarket, LLC. “La JK a 2 porte è stata a lungo in cantiere, ma poco dopo il lancio del modello JK a 4 porte, abbiamo ricevuto numerose richieste, quindi l’abbiamo anticipata nel programma”.

Il nuovo kit completo per veicoli a 2 porte JK sarà disponibile in due colori: Mesa Smoke, il nero opaco originale, insieme al nuovo Desert Khaki, che rende omaggio all’originale Willy’s e all’eredità dei primi veicoli Jeep.

Armorlite è costruito con tre strati unici. Il primo è un topcoat di grado marino brevettato che fornisce grip, durata eccezionale e protezione dall’acqua. Il secondo strato fornisce struttura e consente una perfetta vestibilità di fabbrica, mentre il terzo è uno strato isolante in poliestere che fornisce una sostanziale riduzione del rumore e del calore, prevenendo anche muffe e funghi nei casi in cui l’acqua trova la sua strada.

Il nuovo kit completo JK a 2 porte avrà un prezzo di $ 729 e includerà:

Sostituzione del pavimento anteriore

Sostituzione pianale posteriore e vano di carico

4 tappi di scarico

I clienti che hanno già acquistato il pavimento anteriore per la loro JK Jeep Wrangler a 2 porte, avranno ora la possibilità di acquistare un set autonomo per il sedile posteriore e il vano di carico. Il set posteriore costa $ 388 e l’acquisto precedente di frontali sarà verificato per ricevere la tariffa scontata.

