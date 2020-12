Dodge Challenger 2021 inizia ad arrivare nelle concessionarie USA

Dopo una lunga attesa, la Dodge Challenger 2021 sta iniziando ad arrivare nelle concessionarie degli Stati Uniti e del Canada. Il nuovo model year della muscle car a due porte porta con sé una gamma maggiormente diversificata. Non importa ciò che si sta cercando, Dodge ha la Challenger adatta a tutti.

Per il MY 2021 sono disponibili due nuove versioni: R/T Scat Pack Shaker Widebody e T/A 392 Widebody. Queste offrono una dinamica di guida migliorata rispetto alla Challenger R/T Scat Pack Widebody. La versione Scat Pack Shaker viene fornita con la leggendaria presa d’aria fredda Shaker che si estende dal vano motore, portando aria fresca all’Hemi V8 392.

Dodge Challenger 2021: i primi esemplari del nuovo model year iniziano ad arrivare negli showroom

La Dodge Challenger T/A 392 Widebody 2021 si basa sulla famosa T/A e presenta cofano motore, tetto e alcuni altri dettagli verniciati in Satin Black. A questi si aggiungono le strisce laterali con loghi T/A illuminati a LED e altro ancora.

Sulle Dodge Challenger SRT Hellcat ed SRT Hellcat Redeye troviamo il nuovo badge sul pannello degli strumenti mentre il marchio SRT è ora presente di serie sui freni Brembo ad alte prestazioni. Quest’ultima caratteristica è disponibile come optional sulla variante R/T Scat Pack.

Sia la Redeye che la Dodge Challenger SRT Super Stock dispongono della nuova finitura Black Chrome per griglia, spoiler e badge del parafango. Il model year 2021 della muscle car propone anche la funzione memoria disponibile per sedile del conducente, specchietti laterali, piantone dello sterzo e altro ancora.

L’esemplare mostrato in foto è una Dodge Challenger R/T 2021 che si trova presso una concessionaria di Springfield (nel Missouri). Sotto il cofano trova posto il leggendario Hemi V8 da 5.7 litri che eroga 377 CV a 5200 g/min e 542 nm di coppia massima a 4400 g/min ed è abbinato al cambio automatico TorqueFlite 8HP70 a 8 rapporti.

I modelli R/T, invece, dispongono della trasmissione manuale Tremec TR-6060 a 6 velocità con frizione da 240 mm e potenza di 380 CV a 5150 g/min e 556 nm a 4300 g/min. Tutti i modelli di Challenger R/T 2021 hanno un impianto di scarico attivo a controllo elettronico da 2.75 pollici.

Questo particolare esemplare è dotato del cofano Performance con presa d’aria e il pacchetto Blacktop opzionale che conferisce alla Challenger un aspetto ancora più aggressivo su strada.

Arrivando ai prezzi, si parte da 34.995 dollari (28.775 euro) per la versione base della Dodge Challenger R/T 2021. Questa può essere scelta in 13 colorazioni esterne quali Frostbite, F8 Green, Go ManGo, Granite Crystal, Hellraisin, IndiGo Blue, Octane Red, Pitch Black, Sinamon Stick, Smoke Show, TorRed, Triple Nickel e White Knuckle. Ci sono anche diversi pacchetti che permettono di personalizzare l’aspetto della vettura.

