Km 0 negli ultimi 3 giorni di novembre 2020: situazione

Km 0 negli ultimi 3 giorni di novembre 2020: è tempo di bilanci. Parliamo di auto usate, che hanno fatto pochissimi chilometri, giusto quelli necessari per piccoli spostamenti nei saloni, nelle concessionarie. Sono affari, perché vendute con sconti fortissimi. Un sistema prezioso per le Case e i venditori, anche perché immatricolando le vetture possono avvicinarsi agli obiettivi di vendita mensili. Di qui, le immatricolazioni dell’ultimo secondo del mese stesso.

Km 0 negli ultimi 3 giorni di novembre 2020: classifica

La corsa all’immatricolazione negli ultimi tre giorni feriali a novembre 2020 c’è stata. Ma meno vigorosa che in passato, spiega Dataforce. Mentre i volumi di km zero sono stati decisamente bassi. Le targhe “last minute” assegnate nei giorni 26, 27 e 30 novembre ammontano a 48.225, pari al 34,87% delle immatricolazioni del mese, una quota di quasi 2 punti inferiore a quella di ottobre.

Tabelle chilometri zero in Italia

Come leggere la tabella in alto?

Evidenzia i numeri delle immatricolazioni degli ultimi tre giorni,

è costruita secondo lo schema 80/20,

mostra i marchi che con i loro volumi “fanno” l’80% del mercato,

raggruppa sotto la voce “Altro” il restante 20%.

La hit parade delle km 0 italiane

A novembre il marchio che ha immatricolato la maggior quota percentuale di veicoli negli ultimi 3 giorni è stato Jeep, che ha targato il 58,32% delle sue vetture. Opel (55,11%). Citroën (44,76%). Volkswagen (42,31%). Peugeot (41,11%).

Ma vediamo i meno attivi negli ultimi 3 giorni: Suzuki (10,15%), Mercedes (22,93%), Dacia (26,73%, Renault (27,32%) e Fiat (27,95%).

Km 0 così com’è senza accessori

Rammentiamo due note negative per chi compra la km 0. Anzitutto, sei il secondo proprietario: questo inciderà negativamente sul valore futuro. L’usato, quando lo venderai, varrà meno. Secondo: la prendi così com’è, con la dotazione e gli accessori che già ci sono. Non la puoi fare su misura come fosse una macchina ordinata alla Casa tramite la concessionaria.

