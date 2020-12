Vauxhall nominata UK Business Hero nel Regno Unito

Vauxhall è stata riconosciuta dalla Camera di Commercio Britannica (British Chambers of Commerce) come UK Business Hero nel Regno Unito. Questo perché l’azienda ha contribuito ad assemblare e fornire oltre 13.000 ventilatori per il National Health Service (NHS) per combattere il coronavirus. Ad ottobre, le Camere di Commercio Britanniche hanno lanciato una campagna che riconosce il lavoro svolto dalle società britanniche per sostenere la lotta alla pandemia.

Tra aprile e luglio, un team selezionato di 15 dipendenti di Vauxhall dello stabilimento di Luton ha completato un incarico di 16 settimane presso Smiths Medical, lavorando in gruppo per fornire 13.437 ventilatori al NHS. Dopo una settimana di formazione, il team ha contribuito ad assemblare da 20 a 30 unità a settimana.

Vauxhall: il brand di PSA è stato premiato per l’aiuto dato al NHS nel Regno Unito

Al termine dell’incarico, la produzione è passata a circa 100 ventilatori a settimana, superando ogni aspettativa. Il personale della casa automobilistica di PSA ha condotto un test di qualità durante la produzione, assicurando che soddisfacessero gli elevati standard richiesti dal NHS.

Stephen Norman, amministratore delegato di Vauxhall Motors, ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso che il personale di Vauxhall Motors sia stato in grado di dare un contributo così prezioso durante la pandemia e che questo abbia portato ad essere riconosciuta come UK Business Hero. Nei nostri stabilimenti di produzione, i nostri dipendenti sono abituati a lavorare laddove sono essenziali standard di alta qualità“.

Justin Richardson, amministratore delegato della Camera di Commercio del Bedfordshire, ha affermato: “Il riconoscimento UK Business Hero è stato creato per rendere omaggio a quelle aziende e a quelle persone che hanno fatto il possibile e danno un contributo vitale in questi tempi difficili. La Camera di Commercio di Bedfordshire desidera congratularsi con Vauxhall Motors e tutto il personale coinvolto per il loro contributo“.

