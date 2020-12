PSA lancerà le versioni 100% elettriche dei suoi furgoni compatti nel 2021

PSA ha lanciato fino ad ora delle versioni completamente elettriche e ibride plug-in di diversi suoi nuovi veicoli. L’obiettivo del gruppo automobilistico francese è quello di offrire una portfolio di modelli completamente elettrificati entro il 2025.

Dopo il lancio nel 2020 delle versioni elettriche dei furgoni medi e grandi, Peugeot, Citroën, Opel e Vauxhall concluderanno la loro gamma nel 2021 portando sul mercato le varianti full electric dei loro furgoni compatti: Peugeot e-Partner, Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e, Vauxhall Combo-e e Peugeot e-Rifter.

PSA: tutti i furgoni compatti riceveranno una versione elettrica nel corso del prossimo anno

La nuova generazione di furgoni del Gruppo PSA ha raccolto numerosi titoli tra cui il premio International Van of the Year 2019 mentre le versioni per passeggeri sono state premiate da Autobest con il titolo di Best Buy Car of Europe 2019. Questi successi sono stati confermati nel mercato anche dalle immatricolazioni registrate che hanno superato le 650.000 unità in tutto il mondo dal lancio avvenuto a settembre 2018.

I furgoni compatti elettrici e i pacchi batteria saranno assemblati presso lo stabilimento di Vigo (in Spagna), i motori elettrici a Tremery (in Francia) mentre le trasmissioni a Valenciennes (in Francia).

Oltre alla piattaforma eCMP, il gruppo propulsore sarà composto da una batteria da 50 kWh raffreddata ad acqua che supporta potenze fino a 100 kW, un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e un caricatore di bordo da 7,4 kW monofase e da 11 kW trifase.

Xavier Peugeot, senior vicepresidente della sezione veicoli commerciali leggeri di PSA, ha detto: “Con le versioni completamente elettriche dei furgoni compatti, Groupe PSA continua la sua strategia di elettrificazione e ora offre un portfolio di veicoli commerciali leggeri completamente elettrificati senza compromessi sulle prestazioni“.

