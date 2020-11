Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris sarà presente a MotorLand Aragón

Questo fine settimana al MotorLand Aragón di Alcañiz si svolgerà il primo evento promozionale su pista del PURE ETCR. Per l’occasione, sabato 14 novembre verrà svelata in anteprima mondiale l’Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris. Il design sorprendente della vettura, che riflette appieno lo stile italiano, e una livrea accattivante che anticipa quella che la vettura ufficialmente sfoggerà, in linea con la tradizione di eleganza e cura per i dettagli di Romeo Ferraris, saranno sicuramente elementi che stuzzicheranno l’attenzione generale.

Sabato 14 novembre al MotorLand Aragón verrà svelata in anteprima mondiale l’Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

Al varo in MotorLand saranno presenti Michela Cerruti, Operations Manager di Romeo Ferraris, e Jean-Karl Vernay, annunciato lo scorso settembre dal costruttore di Opera quale pilota ufficiale di questo nuovo e ambizioso programma.

Michela Cerruti Direttore Operativo Romeo Ferraris ha dichiarato: “Siamo molto felici di lanciare questo nuovo progetto, nato dal duro lavoro iniziato un anno fa, quando abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo viaggio che segna il nostro debutto nel mondo delle corse automobilistiche elettriche.”

“Aragón sarà un evento importante per noi, non solo perché siamo ancora in corsa per il titolo FIA WTCR, ma anche perché lanceremo ufficialmente questo nuovo programma, che si aggiunge ai tanti portati avanti da Romeo Ferraris, come il Fat Five, l’Alfa Romeo Giulietta ETCR e l’aggiunta di Morgan al nostro portafoglio di marchi di street car. Tutti questi progetti confermano la crescita della nostra azienda e la nostra fiducia nel raccogliere nuove sfide nonostante le difficoltà affrontate in un anno difficile come il 2020 “.

