Fiat Punto avrà un altro nome?

Si parla tanto di una nuova Fiat Punto. L’auto potrebbe in effetti arrivare visto che Fiat ha confermato l’intenzione di lanciare almeno 2 nuovi modelli nel segmento B del mercato. Lo ha confermato il capo globale del marchio di Torino Oliver Francois. Sappiamo anche che questa auto sarà prodotta a Tychy in Polonia insieme alla Lancia Ypsilon e che verrà realizzata sulla piattaforma CMP di PSA. Questo significa che l’auto di Fiat dunque arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica.

Non è detto che la nuova Fiat Punto si chiamerà ancora così quando tornerà sul mercato nei prossimi anni

Tuttavia secondo recenti indiscrezioni non è detto che questa auto si chiamerà Fiat Punto. Sebbene dovrebbe trattarsi dell’erede diretta della celebre vettura uscita di produzione nell’estate del 2018, è probabile che alla fine il nascente gruppo Stellantis possa optare per un nuovo nome. Molto dipenderà dalla decisione che sarà presa dalla futura dirigenza del nascente gruppo ed in primis dal futuro numero uno della società, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Maggiori informazioni su questo modello le avremo nel corso del prossimo anno. Ricordiamo che questo dovrebbe essere uno dei primi modelli ad essere annunciati dal gruppo Stellantis dopo che la fusione sarà ufficialmente definita. Cosa che come sappiamo dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre del 2021.

