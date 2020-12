Vauxhall sposta la sua Heritage Collection

La famosa Heritage Collection e l’archivio di Vauxhall si sposteranno dalla Griffin House il mese prossimo prima di trasferirsi in un nuovissimo Heritage Centre. La nuova sede, che sarà aperta anche al pubblico, non è stata ancora completata, il che significa che la collezione sarà trasferita temporaneamente da Luton presso Ellesmere Port.

Un edificio da 8000 m² nel sito di Cheshire è già stato convertito per ospitare l’intera collezione composta da 60 vetture. Gli specialisti di auto d’epoca Manor Park Classics si occuperanno della collezione una volta arrivata a Ellesmere Port.

Vauxhall: la preziosa Heritage Collection presto avrà una sede definitiva

Non tutte le vetture della Heritage Collection compieranno il viaggio verso nord. Infatti, 13 auto appartenenti alla collezione sono attualmente esposte allo Stockwood Discovery Centre di Luton come parte della Vauxhall – Made in Luton e resteranno lì fino alla fine di marzo 2021. Altre sei vetture saranno temporaneamente ospitate presso la sede di Manor Park Classics. Fra queste auto c’è una 6HP Light Car del 1904, una OE-Type 30-98 del 1926 di proprietà di Vauxhall e un’Astra GTE Mk.2 del 1989.

Roger Nowell, amministratore delegato di Manor Park, ha detto: “Siamo entusiasti di svolgere un ruolo nel mantenere accesa la fiamma di Vauxhall Heritage mentre sviluppa il suo piano per una futura base permanente. L’esperienza e l’entusiasmo di Manor Park per un’ampia gamma di auto classiche, come quelle della collezione Vauxhall, sono immensi e sappiamo che i modelli accuratamente selezionati che avremo in mostra saranno una grande attrazione per le persone che visitano i nostri uffici”.

Il grande archivio della casa automobilistica di PSA sarà trasferito nella storica Toddington Warehouse, alla periferia di Luton. Andrew Duerden, archivista di lunga data di Vauxhall, ha affermato: “La nostra mossa imminente mi ha dato l’opportunità di riorganizzare l’Archivio e dare la priorità agli elementi che aggiungono profondità, colore e interesse alla nostra vasta storia. La digitalizzazione della nostra libreria di immagini è in corso e fornisce una risorsa preziosa ai media alla ricerca di un contesto storico per le storie di Vauxhall”.

Duerden ha proseguito dicendo: “Abbiamo anche molti studi di design mai visti degli anni Sessanta e Settanta che, francamente, ti lasciano senza fiato. Mi assumerò anche la responsabilità del famoso servizio Dating Certificate di Vauxhall, che fornisce la verifica della costruzione ai proprietari di Vauxhall classiche”.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI