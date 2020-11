DS lancerà un SUV compatto prodotto a Sochaux alla fine del 2021

Se è improbabile che la futura DS9 possa sfondare in Europa, il marchio di fascia alta di PSA sta perfezionando modelli futuri altrimenti più adatti al Vecchio Continente, secondo una fonte interna di PSA. Infatti, “DS sta progettando un SUV compatto”, simile nelle dimensioni alla Peugeot 3008, disponibile in particolare come ibrido plug-in. Questa macchina, lunga circa 4,40 metri, chiamata D41 (nome in codice) doveva inizialmente “arrivare sul mercato europeo all’inizio del 2021”.

DS sta progettando un SUV compatto, simile nelle dimensioni alla Peugeot 3008, che sarà prodotto a Sochaux e arriverà a fine 2021

Ma, con il lancio tardivo della berlina DS9 – che ha già un anno e mezzo di ritardo, non sarà disponibile fino a giugno-luglio 2021 – DS ha posticipato il lancio del suo SUV compatto fino alla “fine del 2021” secondo le ultime informazioni non ufficiali.

Questo significa che le prime consegne probabilmente avverranno nel corso del 2022. Questo modello sarà molto più europeo del DS9. Inoltre, “sarà prodotto in Francia, a Sochaux”, secondo la nostra fonte interna. Una versione cinese dovrebbe tuttavia essere prodotta anche a Shenzhen.

