Incentivi auto elettriche nel 2021: che labirinto

Neppure un euro per comprare un’auto: la legge Bilancio 2021 non dice nulla in merito. Però c’è un emendamento, con incentivi auto elettriche nel 2021. Purtroppo, sono bonus complicatissimi. Alla fine, non ci sono incentivi per benzina e diesel. Se e quando arriveranno incentivi elettriche, saranno complicatissimi. Il tutto mentre il Governo della Francia e quello della Germania stanziano fondi per l’auto in un quarto d’ora. È un labirinto. Che strazio italiano.

Incentivi auto elettriche nel 2021: mini-guida

Se e quando la commissione Bilancio dirà l’ok, se e quando la politica dirà di sì, allora

ci saranno detrazioni fiscali per l’acquisto di auto elettriche di potenza under 150 kW: in 5 anni per le spese sostenute nel triennio 2021-2023.

Ma per chi? Per pochi.

Chi compra deve far rottamare un usato Euro 0,1,2,3 4. Che sia sua da almeno 12 mesi. O di un familiare convivente. All’inizio la detrazione è del 50%, fino al 31 dicembre 2023. Poi però è del 36% fino al 31 dicembre 2026. Occhio all’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente): sotto i 45.000 euro. Solo se guadagni meno di quella somma hai diritto al bonus. Mentre la macchina elettrica deve costare massimo 40.000 euro Iva esclusa. Per il triennio 2024-2026, 35.000 euro Isee con detrazione 36% e con 30.000 euro Iva esclusa di soglia del nuovo.

Bonus elettriche con vincoli prima e dopo

Non basta. Se prendi quel bonus, puoi avere solo quello, nessun altro. Dopo che l’hai comprata, sei assolutamente libero di fare quello che vuoi con la tua auto. Sappi però che: se la vendi nel quinquennio dopo, addio detrazioni. A meno che acquisti un’altra elettrica.

Va detto questo: meno male che almeno un emendamento per l’auto c’è. Tuttavia, trattasi di regole bizantine e discutibili. Le norme devono essere semplici e lineari, come nei Paesi del Nord Europa.

