Dodge Ram 3500 trasformato in Power Wagon del 1958 è in vendita

Il Dodge Power Wagon è stato uno dei veicoli più importanti per il settore automobilistico americano dopo anni di guerra molto difficili. Introdotto nel 1945 come un modello derivato dalla serie militare WC, la casa automobilistica di FCA lo ha mantenuto in produzione fino al 1980 ma oggi è ancora in circolazione sotto il brand Ram.

I vecchi Power Wagon, però, sono quelli a catturare ancora molta attenzione dei costruttori di build custom di tutta la nazione. Quello che vi proponiamo in questo articolo è un esempio molto interessante. Questo perché non è esattamente un Dodge Power Wagon in quanto il telaio proviene da un Dodge Ram 3500 del 2007 ed è stato accorciato e modificato diversamente per accogliere il corpo del Power Wagon del 1958.

Dodge Power Wagon: un esemplare modificato è in vendita a circa 200.000 dollari

In particolare, il corpo del pick-up e il suo telaio originale erano stati usati in una base navale come camion dei pompieri. Poiché è rimasto a parcheggio per circa 50 anni, il Dodge Ram 3500 è stato riportato in vita, assumendo però le sembianze di un Dodge Power Wagon.

Gli esperti che hanno realizzato questa build custom hanno combinato i due veicoli in maniera perfetta, implementando una carrozzeria in Sage Green abbinata a interni in pelle verde chiaro.

Un’altra caratteristica molto interessante offerta da questo pick-up è l’Hemi V8 da 5.7 litri nascosto sotto il cofano che è abbinato a un cambio automatico a 5 marce. In questo momento, lo speciale Dodge Power Wagon è in vendita ad un prezzo di ben 199.900 dollari (166.928 euro). Parliamo di una cifra decisamente alta ma bisogna considerare che non abbiamo di fronte il solito pick-up.

