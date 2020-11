Peugeot 3008 e 508 Hybrid ora offrono il cavo di ricarica rapida di serie

Peugeot ha annunciato nelle scorse ore di offrire di serie il cavo di ricarica rapida anche con le Peugeot 3008 e 508 Hybrid ibride plug-in. Grazie a questo cavo è possibile caricare completamente la batteria delle due vetture in circa 2 ore usando il caricatore di bordo da 7,4 kW.

In questo modo, i proprietari delle 3008 e 508 Hybrid possono sfruttare una wallbox o una colonnina di ricarica pubblica per caricare rapidamente la batteria da 11,8 kWh o da 13,2 kWh (rispettivamente) senza attendere troppo.

Peugeot 3008 e 508 Hybrid: le due ibride plug-in ora possono essere caricate più velocemente

Il cavo di ricarica fornita ora di serie dalla casa automobilistica francese è un Tipo 2 Modo 3 monofase da 7,4 kW abbinato a una custodia per proteggerlo e riporlo facilmente nel vano bagagli. Ovviamente, il marchio di PSA continuerà ad offrire il cavo di ricarica standard con presa schuko che consente di caricare la batteria delle 3008 e 508 Hybrid in 7/8 ore usando una presa domestica.

Per poter usufruire della ricarica rapida è necessario acquistare il caricatore OBC da 7,4 kW dal costo di 300 euro. Peugeot ha deciso di aggiungere il cavo di ricarica rapida di serie ai due modelli ibridi plug-in dopo il riscontro positivo ottenuto dai clienti che hanno acquistato le e-208 ed e-2008 100% elettriche con questo cavo incluso di serie.

Nel caso della Peugeot 3008, la batteria da 13,2 kWh consente di raggiungere fino a 60 km di autonomia in modalità full electric. La Hybrid è disponibile in due versioni: 225 e 300. La prima è dotata di un motore PureTech da 1.6 litri da 180 CV abbinato a un propulsore elettrico da 108 CV per una potenza combinata di 222 CV.

L’intera potenza viene scaricata sulle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a 8 marce. La seconda variante, invece, dispone di un gruppo propulsore ibrido in grado di produrre 296 CV e della trazione integrale.

La Peugeot 508 Hybrid, invece, assicura una autonomia massima di 54 km nel ciclo WLTP utilizzando la modalità full electric. Sotto il cofano troviamo un motore PureTech turbo da 180 CV affiancato da un propulsore elettrico da 110 CV per una potenza combinata di 225 CV. Accanto a questo troviamo una trasmissione automatica a 8 velocità progettata appositamente per essere abbinata ai motori elettrificati.

