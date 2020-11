Fiat Racing Team ha completato un test aerodinamico con Cronos

Il Fiat Racing Team ha completato un test aerodinamico presso il circuito di San Nicolás. In questo modo la squadra italiana ha ottemperato al primo test di questo tipo consentito dall’articolo 21 del Regolamento del Campionato Super TC2000.

In vista del quinto round stagionale, che si terrà questo fine settimana a Buenos Aires, il team capitanato da Ulises Armellini ha lavorato con i suoi tre Cronos ed ha visto la partecipazione dei suoi piloti Franco Girolami, Matías Muñoz Marchesi e Bruno Armellini.

“Oggi abbiamo effettuato il primo test aerodinamico che la categoria consente alla Fiat Cronos sul circuito di San Nicolás. Dato che si trattava di conoscere il modello e provare nuovi elementi e diverse configurazioni, siamo andati con le tre vetture per poter lavorare al massimo” , ha detto in prima istanza il responsabile tecnico della squadra.

E ha aggiunto: “Adesso ci troviamo di fronte all’analisi dei dati per trarre le conclusioni per il weekend, lavoro che sarà esaustivo. Durerà sia oggi che domani, ma crediamo di aver fatto un ottimo test alla vettura e che il test sia stato positivo. Siamo fiduciosi di poter tradurre quei buoni risultati in gara e nel weekend ” .

Da parte sua, Muñoz Marchesi ha fatto il punto su quanto fatto in pista. “Abbiamo iniziato molto presto con il test aerodinamico insieme al Fiat Racing Team e ai miei colleghi. Abbiamo sfruttato al meglio la giornata con le tre vetture e ora il gruppo di ingegneri dovrà raccogliere le informazioni e trarre le conclusioni che ci permetteranno di trovare un migliore equilibrio aerodinamico. Speriamo di trascorrere un buon fine settimana a Buenos Aires e di poter lottare per le prime posizioni ” , ha commentato.

Ti potrebbe interessare: Il Team Fiat Racing proverà all’Autodromo di San Nicolas

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI