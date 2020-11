Patenti e Fogli rosa scaduti validi per tutto aprile 2020: lo ha detto il ministero dei Trasporti. C’è l’ok della Camera al decreto legge Covid. Il nuovo termine è stato spostato fino alla data di cessazione dell’emergenza da che, almeno fino a questo momento, è fissato al 30 aprile 2020.

Patenti e Fogli rosa scaduti validi per tutto aprile 2020: contro la pandemia

Col Covid, la burocrazia è in tilt. Se già prima gli enti centrali non riuscivano a organizzare le Motorizzazioni periferiche, adesso le cose vanno ancora peggio. Niente esami per la patente, niente rinnovi della patente. Tutto prorogato. Si viaggia con Fogli rosa scaduti e con patenti non rinnovate: non proprio il massimo sotto il profilo della sicurezza stradale: il rischio incidenti sale parecchio. Ma tant’è. La burocrazia non reggeva prima, regge meno ora. Inoltre, pare si vogliano evitare assembramenti e contagi. Così dicono.

Documenti di guida, parola al ministero

Il rinvio riguarda tutti gli atti amministrativi in scadenza. E nel caso si dovesse malauguratamente prolungare l’emergenza coronavirus e dovesse essere emanato un nuovo Dpcm? Risponde il viceministro Giancarlo Cancelleri: verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Il politico definisce tutto questo un ottimo risultato a favore di quei cittadini che si ritrovano con i Fogli rosa o le patenti scaduti o in scadenza durante questo periodo di emergenza sanitaria.

C’è il via libera definitivo alla Camera del decreto Covid, fino al cessare dell’emergenza da e per tutto il territorio nazionale. Non solo le zone rosse.

Nelle prossime ore si attende la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché il provvedimento sarà immediatamente operativo.

Foglio rosa con esperto accanto

Occhio però: chi ha il Foglio rosa guida solo se ha un esperto accanto. Mai e poi mai da solo. Una bella seccatura: era molto meglio essere promosso e guidare da soli con la patente B per le auto.

