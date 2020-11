Nuovo Opel Mokka: il design spiegato da chi lo ha progettato

Opel ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo video in cui sono protagonisti i membri del team di design guidato da Mark Adams, vicepresidente del design Opel. Nella clip, i designer parlano del nuovo Opel Mokka.

Tutto è iniziato con un’idea, quella di realizzare un nuovo veicolo per divertirsi sui sentieri battuti e con un nuovo volto. L’obiettivo era quello di offrire abbastanza spazio per ospitare fino a cinque persone pur rimanendo compatto da consentire di occupare poco spazio su strada. Adam spiega che per il nuovo Mokka, e per il design futuro della casa automobilistica tedesca, si è tornati alle origini.

Nuovo Opel Mokka: Mark Adams e il suo team spiegano il design adottato sul SUV

Michael Lohscheller, CEO di Opel, ha dichiarato: “Il nuovo Mokka è un veicolo a cui guardiamo al passato e cambierà il modo in cui percepiamo il nostro marchio. Grazie al Mokka, stiamo reinventando Opel e presentando il design del prossimo decennio. Mostra ciò che il marchio rappresenta oggi e in futuro: il Mokka è divertente da guidare, è efficiente e innova in tutti gli aspetti”.

I bozzetti disegnati dal team design di Opel ci mostrano come si è sviluppata la nuova generazione dell’Opel Mokka. I designer hanno seguito le indicazioni iniziali, cercando una linea dalla forte personalità e con forme pure e precise, integrando tecnologie innovative.

Mark Adams e il suo team hanno sviluppato uno stile tipicamente tedesco, sobrio e fortemente espressivo. Tutte le funzioni e gli elementi comuni del SUV sono stati rivisti con l’obiettivo di creare un design quanto più chiaro possibile, eliminando ogni elemento non necessario.

Nel video, i designer Niels Loeb e Jil Nixdorff utilizzano i nuovi filtri di realtà aumentata offerti da Instagram/Facebook per evidenziare digitalmente il design moderno offerto dal nuovo Opel Mokka. I designer spiegano nella stessa clip che il Mokka è il primo modello a disporre del nuovo volto che contraddistingue in modo inconfondibile il marchio di PSA: l’Opel Vizor.

Situato sull’intera parte frontale del veicolo, appena sotto il cofano, Vizor è un elegante modulo che racchiude i fari IntelliLux LED Matrix di ultima generazione o le luci diurne a LED. Inoltre, questo modulo porta con orgoglio al centro il leggendario Opel Blitz. Secondo quanto affermato da Mark Adams, l’Opel Vizor sarà presente su tutti i modelli del marchio che arriveranno nei prossimi mesi.

“Il nuovo Mokka mostra una linea piena di dinamismo, scandita da superfici fluide e strutturate con precisione. Abbiamo sviluppato questa filosofia sulla base della tradizione del design tedesco e abbiamo combinato modernità e carattere con la purezza”, ha dichiarato lo Chief Design Officer di Opel.

