La Ferrari F430 di Donald Trump sarà battuta all’asta a gennaio

In attesa della sua conclusione della carica di presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump di certo non potrà girare sulle strade pubbliche come facevano un tempo. Questo però non vuol dire che non potranno farlo alcune delle sue vecchie supercar.

Due dei suoi ex veicoli personali saranno proposti all’asta da Mecum Auctions tramite l’evento Mecum Kissimmee che si terrà tra il 7 e il 17 gennaio 2021. Anche se non si è un sostenitore di Trump, potrebbero essere due veicoli molto interessanti da aggiungere alla propria collezione.

Ferrari F430: Mecum Auctions proporrà all’asta l’esemplare appartenuto a Donald Trump

Una di queste auto è una Ferrari F430 Coupé del 2007 che è stata venduta l’ultima volta nel 2017 per 270.000 dollari. Si tratta di un esemplare in perfette condizioni rivestito in Rosso Corsa e con interni in pelle beige che ha percorso solo 11.104 km.

Consegnata nuova alla concessionaria Ferrari di Long Island, questa F430 viene accompagnata da una copia del titolo originale con la firma di Trump che è già di per sé un oggetto da collezione. Sotto il cofano della vettura si nasconde un motore V8 da 4.3 litri (F136) capace di sviluppare una potenza di 490 CV a 8500 g/min e 465 nm di coppia massima a 5250 g/min.

Accanto al propulsore troviamo un cambio automatico sequenziale a 6 rapporti di tipo F1. Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica modenese, la F430 raggiunge una velocità massima di 315 km/h e impiega soli 4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

L’altro veicolo che sarà proposto all’asta da Mecum Auctions è una Rolls-Royce Phantom del 2010. Sia quest’ultima che la Ferrari F430 del 2007 sono offerte dallo stesso proprietario. Tuttavia, la Phantom ha percorso oltre 90.000 km ed è stata già venduta all’asta nel 2018 per 145.000 dollari.

La vettura di Rolls-Royce è corredata da un manuale autografato da Donald Trump e inoltre viene offerta con il pacchetto Theater, un cielo stellato, delle tendine elettroniche e altro ancora.

