Continental continua a sviluppare dei sistemi di assistenza alla guida autonoma

La divisione indiana di Continental ha collaborato con IIT Delhi, IIT Madras, International Institute Of Technology Bangalore (IIIT-B) e Indraprastha Institute of Information Technology (IIIT-D) per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di assistenza alla guida autonoma.

Il famoso produttore tedesco si impegnerà con le quattro istituzioni per sviluppare delle competenze importanti per le funzionalità ADAS, che accelerano l’adozione di tecnologie autonome. Continental è stato uno dei principali sviluppatori dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e recentemente ha investito nella tecnologia LiDAR tramite un investimento fatto in AEye.

Continental: la società tedesca collabora in India con alcuni Istituti importanti

Il lavoro di Continental India con i college della nazione si concentra sul miglioramento della sicurezza di pedoni, ciclisti e persino animali. Questi utenti della strada sono uno dei motivi per cui molti credono che le auto a guida autonoma potrebbero non essere adatte alle strade indiane. La tecnologia ADAS si affida a una serie di sensori come radar, telecamere e LiDAR e analizza i sistemi informatici di bordo utilizzando degli algoritmi di apprendimento.

Praveen Kumar, Head of engineering, Sensonics – ADAS di Continental Technology Center, ha detto: “L’India è conosciuta come luogo dove trovare i migliori talenti ingegneristici. Ci impegniamo attivamente in collaborazioni ad alta sinergia con i principali istituti di ricerca in India. I nostri programmi di ricerca mirano a spingere i confini di ciò che le tecnologie avanzate di assistenza alla guida rendono possibile oggi. Siamo molto convinti che veicoli più intelligenti porteranno ad avere strade più sicure“.

L’obiettivo di Continental è quello di creare un gruppo di persone talentuose per lavorare su queste tecnologie di nicchia e dedicarsi anche allo sviluppo di nuove tecnologie che si concentreranno sulla risoluzione di problemi presenti in mercati complessi come l’India.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI