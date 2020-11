Opel Grandland X: si aggiorna la gamma degli allestimenti

L’Opel Grandland X ha mostrato di saper anticipare le richieste del pubblico più esigente con il suo stile dinamico e compatto e un design contemporaneo. Inoltre, a bordo troviamo un abitacolo spazioso dotato di tecnologie all’avanguardia. Una combinazione di eleganza e modernità ha convinto fin da subito, dimostrando la validità di una formula che ora evolve con un nuovo mix di allestimenti.

Alla base dell’offerta del Grandland X troviamo una gamma di motori che spazia dai turbo benzina con potenza di 130 e 180 CV, all’efficienza del propulsore diesel da 130 CV fino alle versioni ibride plug-in.

Opel Grandland X: la casa tedesca aggiorna la gamma degli allestimenti del SUV

Ogni powertrain viene offerto con la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 velocità. Soltanto il benzina 1.6 da 180 CV può essere associato esclusivamente al cambio automatico AT8, così come le versioni PHEV.

Oggi, gli allestimenti di questo veicolo vengono modulati per favorire la possibilità di scelta tra dotazioni che differiscono in maniera selettiva.

L’allestimento Business Edition rappresenta l’accesso alla gamma del Grandland X e propone una serie di sistemi di sicurezza come ad esempio la segnalazione di abbandono della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità, il controllo automatico della velocità di crociera con limitatore di velocità, la retrocamera con assistenza al parcheggio e i fari anteriori a LED. A livello di comfort, troviamo il sedile del conducente con certificazione AGR e il sistema di infotainment con supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Un gradino sopra troviamo l’allestimento Design Line che aggiunge vetri posteriori oscurati, tetto black in perfetta sintonia con la definizione di stile e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Nella versione Elegance spiccano il climatizzatore automatico bizona e il sistema automatico di assistenza al parcheggio incluso nel pacchetto Park & Go.

Al vertice della gamma dell’Opel Grandland X c’è l’allestimento Ultimate che porta con sé un ulteriore affinamento della dotazione. Troviamo dei cerchi in lega da 17″ o e 18″ e dei fari anteriori a LED auto-adattivi. È possibile accedere facilmente al SUV senza avere le chiavi mentre il portellone si apre elettricamente e il parabrezza è riscaldabile.

Fra gli optional inclusi sul Grandland X Ultimate abbiamo telecamera posteriore a 360°, servizi OpelConnect (che includono anche la chiamate di emergenza), interni in alcantara e sedili anteriori con certificazione AGR e specifiche funzioni per il guidatore come ad esempio la regolazione manuale della lunghezza della seduta oppure il supporto lombare e l’inclinazione della seduta regolabili elettricamente. Con queste caratteristiche, l’Opel Grandland X intende restare tra i favoriti della categoria SUV.

