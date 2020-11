Airbag difettosi: GM costretta a richiamare 7 milioni di veicoli

General Motors si ritrova a dover richiamare ben 7 milioni di veicoli a causa dei difetti ormai noti provenienti dal sistema di Airbag a marchio Takata. Il problema su questa tipologia di Airbag potenzialmente difettosi è sorto ancora una volta dopo che la National Highway Traffic Safety Administration (l’organo che gestisce la sicurezza stradale americana) ha respinto la possibilità paventata da GM (già nel 2016) di evitare il richiamo di un numero impressionante di suoi veicoli.

La stessa NHTSA aveva imposto già qualche giorno fa a General Motors di sostituire i sistemi che governano gli Airbag su oltre 5,9 milioni di vetture che circolano regolarmente negli Stati Uniti oltre a più di 500mila vetture circolanti in Canada: tutte prodotte fra il 2007 e il 2014. Si tratta nella maggior parte dei casi di SUV e pick-up che adottano sistemi “a rischio di esplosione dopo lunghe esposizioni a calore elevato e umidità come altri sistemi Takata già richiamati” ammette la nota.

Costi esorbitanti

La questione relativa alla campagna di richiamo che sarà effettuata da General Motors, potrebbe costare al noto costruttore oltre 1,2 miliardi di dollari, in special modo se tutti i dispositivi dovessero essere effettivamente sostituiti da elementi sicuri. General Motors ha aggiunto in una nota che: “sebbene crediamo che un richiamo di questi veicoli non sia necessario sulla base dei dati di fatto e scientifici, NHTSA ci ha richiesto di sostituire i dispositivi di gonfiaggio degli Airbag nei veicoli in questione. Sulla base dei dati generati dalla valutazione scientifica indipendente condotta nel corso di diversi anni, non siamo d’accordo con la posizione di NHTSA. Tuttavia, ci atterremo a questa decisione e inizieremo a prendere i provvedimenti necessari”.

Il difetto, che in rari casi porta alla rottura dei dispositivi di gonfiaggio degli Airbag e alla generazione di frammenti metallici potenzialmente mortali, ha provocato già il più grande richiamo automobilistico nella storia degli Stati Uniti pari a circa 63 milioni di elementi di questo tipo. In tutto il mondo, sono stati richiamati circa 100 milioni di sistemi di 19 grandi case automobilistiche.

Il richiamo sui veicoli General Motors include le Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra e GMC Yukon costruiti nel periodo di otto anni indicato.

In totale, sono stati segnalati 18 decessi negli Stati Uniti legati ai dispositivi di gonfiaggio degli Airbag Takata, sebbene nessuno di questi abbia interessato veicoli a marchio GM. Ad oggi (dal 2009), sono stati segnalati 15 decessi negli Stati Uniti su vetture Honda, due su Ford e uno su BMW.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI