Hertz propone sconti interessanti in occasione del Black Friday

Hertz ha dato il benvenuto alla stagione invernale con una serie di modelli già equipaggiati con gli pneumatici adatti in modo da offrire agli ospiti la massima sicurezza durante i viaggi. Alcuni veicoli appartenenti alla Selezione Italia e alle gamme Premium e Standard sono già dotate delle caratteristiche per affrontare al meglio l’inverno.

La gamma Selezione Italia è costituita da Alfa Romeo Stelvio e Giulia Grand Tour e Maserati Ghibli e Levante. La speciale Giulia è stata personalizzata in esclusiva per Hertz Italia da Garage Italia Customs di Lapo Elkann e ha l’obiettivo di rappresentare la bellezza e l’arte italiana con una livrea in Blu Lapislazzulo. La serie Premium mette a disposizione dei clienti Hertz diversi SUV e modelli 4×4 come S60, XC60 e XC90 di Volvo oppure le A4 Avant, A6 Avant, A5 SPB e Q5 di Audi.

Hertz: la società propone alcune offerte molto interessanti per il Black Friday

Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di poter celebrare questa tappa significativa del nostro percorso in Italia, 60 anni di attività a servizio dei nostri Ospiti. Un impegno continuo e soprattutto responsabile, per questo oltre ad offrire l’equipaggiamento con pneumatici invernali per viaggiare in sicurezza anche in questo periodo dell’anno, vorrei sottolineare quanto sia importante che tutti noi adottiamo lo stile di guida più adatto alle condizioni che si possono presentare, in particolare in questi mesi e che possono mettere a dura prova la nostra abilità“.

Egli ha proseguito dicendo: “Ancora le condizioni climatiche sono abbastanza miti in tutto il paese ma la stagione sta entrando nel vivo ed è opportuno essere preparati e avere la massima premura, utilizzare opportunamente tutti gli strumenti di sicurezza che l’auto che guidiamo ci offre e prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali come limitare la velocità, mantenere la distanza di sicurezza e controllare gli pneumatici. Sulle auto Hertz lo facciamo noi, ma abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri Ospiti anche quando utilizzano l’auto propria. Sono situazioni molto più comuni di quanto si possa immaginare“.

In occasione del Black Friday, inoltre, Hertz propone uno sconto del 20% sulla tariffa di noleggio per tutte le prenotazioni effettuate fino al 30 novembre su noleggi fino al 15 marzo 2021, oltre a scontare del 25% la copertura totale Super Cover e a offrire il guidatore aggiuntivo in maniera completamente gratuita.

