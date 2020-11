Opel Concept CD: ecco il modello dimenticato

Nel 1969, al Salone di Francoforte, brillarono particolarmente due concept car. Mercedes presentò il concept C 111 (concept alimentato da un motore Wankel) mentre Opel sorprese il pubblico con il concept CD (Coupé Diplomat).

Nel 1964 Opel aveva uno studio di design dove i designer potevano dare libero sfogo alla loro immaginazione. Charles M. Jordan è stato responsabile del design del concept del CD. È anche grazie a quest’uomo che sono nate Opel GT e Opel Manta.

“Perché sviluppare un tale concetto?” , chiese all’epoca il giornale dei dipendenti Opel Post. La risposta del produttore fu: “Per mostrare come vediamo il futuro” .

Il concept CD è alto solo 1,11 metri. Il suo corpo era in fibra di vetro. Si basava sulla Opel Diplomat B, ma il suo telaio è stato accorciato di 30 cm (passo 2540 mm). All’interno c’erano un telefono fittizio, un piantone dello sterzo regolabile e un interruttore a pedale.

Il comunicato stampa dell’epoca poneva particolare enfasi sul parabrezza curvo senza montanti. Per facilitare l’accesso, questo parabrezza è ruotato in avanti utilizzando un sistema idraulico. Anche il piantone dello sterzo e il volante si piegavano verso l’alto. “Una signora in abito da sera può quindi entrare in Opel CD anche con calma e grazia” .

I sedili del guidatore e del passeggero, rivestiti in pelle, erano fissi. C’era anche una cosa che tutti conosciamo oggi: l’aria condizionata automatica. “Al momento, Opel non ha intenzione di mettere in produzione il CD. Ma vista la grande reazione del pubblico all’IAA, lo stiamo considerando” , annunciò il produttore all’epoca.

Anche Robert “Bob” A. Lutz, direttore delle vendite di Opel in carica dal 1970, era entusiasta e voleva commercializzare l’auto con il nome “Strada”. Pietro Frua è stato incaricato di studiare questa idea e produrre due prototipi. Ma Frua non aveva la capacità di produrlo in serie e sarebbe stato necessario un ulteriore sviluppo. Anche la redditività economica di un tale progetto sembrava essere un problema. Ma alla fine questa concept car non fu mai prodotta in serie.

