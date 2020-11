Nuova Opel Corsa: il 16% della produzione totale è riservata alla versione elettrica

Il direttore del Cluster iberico del Groupe PSA e direttore dello stabilimento dell’azienda a Figueruelas (Saragozza), Juan Antonio Muñoz Codina, ha indicato che il 16% della produzione totale di Opel Corsa è già nella sua versione elettrica. Ha anche sottolineato che questo modello di veicolo funziona “molto bene” sul mercato.

Nel suo discorso alla cerimonia per i Business Excellence Awards in Aragon 2020 di questo mercoledì, Muñoz Codina ha ricordato che la Opel Corsa elettrica, prodotta nello stabilimento di Saragozza, è stata lanciata a gennaio di questo anno, “un po’ prima della crisi COVID”, e ora vengono prodotti circa nove veicoli in un’ora.

“Circa il 16 per cento della produzione totale della Opel Corsa è elettrica. È molto significativo, è al di sopra delle nostre aspettative in termini di volume di produzione, sta avendo un’accoglienza molto interessante e molto importante nella clientela ed è chiamata a continuare ad aumentare in percentuale rispetto alla produzione totale di Corsa “.

Ha anche spiegato che lo stabilimento di Figueruelas ha recuperato il livello massimo di produzione di veicoli che aveva prima di COVID, ma ha aggiunto che “questo potrebbe cambiare entro un mese, con una nuova ondata di pandemia, con un nuovo impatto nella vendita di auto perché le persone non possono uscire di casa, ma allo stesso modo potrà anche riprendersi un po’ più tardi “.

In questo modo, ha fatto riferimento all’impatto della pandemia, per segnalare che nei mesi di marzo e aprile il livello delle vendite nel mercato automobilistico è sceso al 98 per cento in Spagna e “nel resto dei paesi in Europa erano cifre simili, la media all’epoca era un calo del 70-80 per cento nel mercato delle vendite “.

“Ovviamente, se le auto non vengono vendute, non vengono prodotte. La prima condizione perché l’intera catena rimanga attiva è che il mercato sia attivo e funzionante”.

