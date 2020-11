Opel permette di acquistare le sue wallbox in Germania usando l’incentivo statale

Il governo tedesco ha deciso di mettere a disposizione un incentivo da 900 euro per l’installazione di stazioni di ricarica private. In questo modo, tutti coloro che decidono di acquistare un nuovo veicolo elettrico potranno sfruttare questo aiuto per agevolarne la ricarica.

Opel ha la soluzione giusta per tutti con una wallbox su misura. Le richieste di finanziamento possono essere presentate alla banca statale KfW a partire dal 24 novembre.

Opel: in Germania fino a 900 euro di incentivo per acquistare una wallbox

È previsto anche un bonus fino a 9000 euro per l’acquisto di veicoli completamente elettrici. Ciò significa che è possibile guidare la nuova Opel Corsa-e pagando circa 20.000 euro oppure il nuovo Mokka-e a partire da 23.420 euro. Disponibili anche gli Opel Vivaro-e e Zafira-e Life. Il governo tedesco mette a disposizione anche un altro bonus fino a 6750 euro in cui rientra il Grandland X ibrido plug-in.

L’espansione dell’infrastruttura di ricarica non sta andando di pari passo con le immatricolazioni di nuove auto elettriche. Ecco perché il governo tedesco ha deciso di lanciare un bonus che promuove la creazione di stazioni di ricarica private.

Secondo quanto dichiarato nella manovra, sono soggette a finanziamento soltanto le wallbox smart. Quest’ultima deve essere in grado di comunicare con gli altri componenti della rete elettrica, ad esempio per limitare la potenza di ricarica o per posticiparla. Inoltre, essa deve essere controllabile a distanza per evitare picchi di carico, oltre ad avere una potenza standard di 11 kW.

Opel mette a disposizione una wallbox trifase da 11 kW con cavo al prezzo di 1159,04 euro (IVA inclusa) oppure quella trifase da 22 kW senza cavo a 1062,36 euro (IVA inclusa). La casa automobilistica tedesca permette di acquistare una wallbox da casa anche tramite finanziamento pagando circa 162 euro al mese. Oltre alle stazioni di ricarica, il brand di PSA propone una serie di accessori per la ricarica che soddisfano i requisiti di qualità del produttore.

I costi totali per l’installazione di una stazione di ricarica devono essere di almeno 900 euro. Per coloro che vogliono creare una stazione di ricarica con più punti, possono ottenere 900 euro per ogni colonnina di ricarica, a condizione che i costi totali per punto di ricarica superino questo importo.

Infine, l’elettricità utilizzata deve provenire da energie rinnovabili al 100% e l’incentivo si applica soltanto ai parcheggi ad uso privato in edifici residenziali.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI