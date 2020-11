Nuova Peugeot 508 Hybrid: ecco quanto costa noleggiarla

Il noleggio è un’opzione molto valida per tutti coloro che cercano un’alternativa al tradizionale acquisto. Tramite Free2Move Lease, ad esempio, Peugeot sta proponendo a noleggio anche la nuova Peugeot 508 Hybrid che riesce ad abbinare perfettamente il comfort e l’eleganza alla tecnologia ibrida plug-in, caratteristiche sempre più apprezzate dalle aziende e dai privati.

È possibile mettersi alla guida della nuova 508 ibrida pagando 369 euro al mese (IVA esclusa) per 36 mesi/45.000 km. Inoltre, è previsto un anticipo di 2997 euro (IVA esclusa). Per questa somma si ottiene la versione Hybrid 225 con allestimento Allure e cambio automatico a 8 rapporti.

Oltre alla vettura, Free2Move Lease propone dei servizi aggiuntivi quali assistenza (riparazione/traino del veicolo in seguito a un guasto, pagamento del taxi per raggiungere l’auto sostitutiva o il domicilio e altro ancora), manutenzione ordinaria e straordinaria, auto sostitutiva in caso di problemi e copertura assicurativa completa con RCA, furto e incendio, rottura cristalli, garanzia kasko, atti vandalici e altro ancora.

Con la sua lunghezza di 4750 mm, la nuova Peugeot 508 Hybrid riesce a distinguersi perfettamente su strada grazie alle sue linee eleganti, filanti e atletiche. Fra le caratteristiche interne più interessanti proposte dall’ammiraglia troviamo il sistema di infotainment i-Cockpit di ultima generazione sviluppato da Peugeot che consente di gestire al meglio tutte le principali funzionalità.

Come detto poco fa, si tratta di un veicolo ibrido plug-in. Ciò significa che sotto il cofano abbiamo un motore a combustione interna e un propulsore elettrico. Nello specifico, si tratta di un PureTech turbo da 180 CV abbinato a un powertrain elettrico da 110 CV per una potenza complessiva di 225 CV.

Accanto al gruppo propulsore troviamo un cambio automatico e-EAT8 progettato appositamente per essere abbinato ai powertrain elettrificati. La batteria da 11,8 kWh assicura un’autonomia massima di 54 km nel ciclo WLTP usando la modalità full electric.

