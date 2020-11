Autostrade Tech guarda al futuro con le smart road

Autostrade Tech ha recentemente siglato una partnership con IBM e Fincantieri Next Tech con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma innovativa di monitoraggio delle infrastrutture.

Dalle sue radici a Firenze e da questo background tecnologico in ambito autostradale, la società ha l’ambizione di ampliare gli ambiti di applicazione del suo know-how decennale, accogliendo nuove opportunità di business.

Autostrade Tech: l’azienda punta ad aumentare la sicurezza e i controlli sulle strade

Queste sono le dichiarazioni date da Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Autostrade Tech. Oltre a questo, la società ha aperto una sede a Milano dove ci sono i principali player internazionali della tecnologia.

“Questo è un ulteriore esempio nel quale digitale ed esperienza nelle infrastrutture generano valore. Esistono tratti della rete interdetti ai veicoli che trasportano merci pericolose e, al contrario, tratti in cui ne è consentita la circolazione. Sui primi abbiamo sviluppato dei sistemi di sanzionamento, mentre per i secondi stiamo elaborando dei cruscotti digitali che permetteranno di visualizzare la ‘mappa’ in tempo reale della presenza di merci pericolose sulla nostra rete, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, aumentando però il livello di controllo e, in definitiva, quello di sicurezza dei viaggiatori“, ha dichiarato Rossi.

Secondo quanto dichiarato dall’ad, l’infrastruttura è stata progettata per implementare gli standard europei di comunicazione terra-bordo e consentirà di inviare al veicolo connesso delle informazioni utili riguardanti il viaggio e la sicurezza. Il nuovo sistema, spiega Lorenzo Rossi, permetterà di gestire in tempo reale la comunicazione con il veicolo, fornendo ad esempio aggiornamenti su eventuali incidenti, code e cantieri.

Inoltre, il sistema Smart Ads consentirà di informare in tempo reale gli utenti sul livello di affollamento di un’area di servizio, oltre a prenotare le colonnine di ricarica e monitorare la disponibilità di parcheggi. Questo sistema, conclude Rossi di Autostrade Tech, sarà installato per la prima volta a febbraio, in via sperimentale, nell’area di Peretola.

