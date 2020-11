Peugeot Landtrek: svelati prezzi e allestimenti per il Messico

Domani, martedì 24 novembre 2020, Peugeot lancerà ufficialmente in Messico il nuovo Peugeot Landtrek, con pre-ordini partiti il 18 novembre. Nelle scorse ore, sono stati rivelati maggiori informazioni su varianti e prezzi tramite il sito Web della casa automobilistica francese.

Il pick-up Landtrek sarà offerto negli allestimenti Allure (sia con cambio manuale che automatico) e 4Action (con trazione integrale 4×4). I prezzi di listino per il mercato messicano sono di 504.900 pesos (21.202 euro), 534.900 pesos (22.462 euro) e 634.900 pesos (26.661 euro), rispettivamente.

Peugeot Landtrek: il sito Web messicano rivela allestimenti e prezzi del nuovo pick-up

Sotto il cofano del veicolo è presente un motore turbo THP da 2.4 litri. Tuttavia, questo propulsore non è stato costruito da Peugeot ma ha origine Mitsubishi grazie alla joint-venture in Cina che continua a produrlo.

A differenza del modello originale, che aveva monoblocco in ghisa e una cinghia sincrona, questo powertrain dispone di blocco e trasmissione a catena in alluminio ed è in grado di sviluppare una potenza di 210 CV a 5600 g/min e 320 nm di coppia massima tra 2000 e 4000 g/min.

Accanto al motore turbo troviamo una trasmissione manuale Getrag a 6 marce o automatica Punch a 6 rapporti. In Messico, il Peugeot Landtrek non sarà commercializzato con il motore diesel da 1.9 da 150 CV.

Con la produzione presso lo stabilimento di Uruguay, la casa automobilistica di PSA scommetterà sul prezzo per offrire la versione THP 2.4 con prestazioni teoricamente migliori grazie alla presenza del turbo. Per quanto riguarda i consumi, dovrebbero variare fra 7 km/l e 11,8 km/l.

