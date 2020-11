Sospensione della patente: posso guidare? Di certo, è un provvedimenti grave, per chi prende una multa stradale pesante. Anzitutto, nell’ipotesi in cui il Codice preveda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente.

Sospensione della patente: posso guidare?

Del ritiro della patente per sospensione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia un permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. Oppure, c’è sospensione per due multe elettroniche come due semafori rossi in due anni: recidiva. Ma i casi sono parecchi. Per i verbali a distanza, la sospensione viene comunicata in seguito.

Ma si può guidare, almeno un po’, durante la sospensione? Sì. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il conducente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al Prefetto: obiettivo, ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno.

Per quali motivi? Lavoro, da documentare. Qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri,

Il Codice della Strada impone una sospensione minima e una massima. Il Prefetto in base a cosa decide? Il periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe causare.

Guidare con patente sospesa, che disastro

Attenzione a non guidare con patente sospesa: se causate un incidente, tocca a voi pagare i danni all’assicurazione. Perché scatta la rivalsa Rc auto. Più una multa di oltre 2.000 euro. Più la revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

