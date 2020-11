Fiat: falsi annunci di lavoro a suo nome in Brasile

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha avvertito di una truffa che viene realizzata in Brasile tramite telefono e Whatsapp utilizzando il nome dell’azienda in modo inappropriato. Secondo Roberto Baraldi, addetto stampa di FCA, i truffatori chiamano le persone e le informano che sono state selezionate per un lavoro in Fiat.

Il nome di Fiat utilizzato per una truffa in Brasile per mezzo di telefonate e messaggi su Whatsapp

“I truffatori richiedono alla persona di pagare una quota di registrazione. Questo è completamente falso. È qualcosa di cui non siamo consapevoli. Fiat non opera in questo modo e FCA contatta i suoi fornitori attraverso un altro processo molto più formale ”, afferma Baraldi.

Quindi Fiat invita le persone a non effettuare depositi e informare immediatamente la polizia. “È importante che le persone siano consapevoli di ciò ed evitino che i propositi dei truffatori vadano in porto”, ha concluso Baraldi.

