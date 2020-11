Ho l’auto e voglio la moto a noleggio medio termine: che fare? Tante società offrono scooter in affitto per un periodo da un mese insù: paghi un canone mensile e lo guidi, poi alla fine lo restituisci. A medio termine. Quello a lungo termine è da un anno insù con una media di tre anni. Ovviamente, chiunque può prenderlo a noleggio, ma questa soluzione è davvero vincente per chi magari viaggia in auto in Italia però predilige spostarsi in scooter in città senza comprarlo. Specie in epoca Covid.

Ho l’auto e voglio la moto a noleggio medio termine: un esempio

Fra i tanti esempi, ora c’è di nuovo Yamaha. Torna il noleggio Riparto a nolo, pensato per gli scooter della casa. La seconda edizione dell’iniziativa nasce per garantire la libertà di movimento individuale nel rispetto delle restrizioni governative anti coronavirus.

Noleggio al pubblico di mezzi urban mobility 125, da uno fino a 6 mesi. È sufficiente avere la patente B, e i veicoli coinvolti sono Tricity e Xenter.

Costa 7 euro al giorno ci si può spostare senza problemi e non avere il pensiero dei costi accessori, come immatricolazione, bollo, tagliandi, assicurazione Rc. La spesa mensile parte da 200 euro. Nel noleggio sono compresi 800 km di percorrenza al mese: penale di 0,1 euro al km per ogni km in più.

Il Tricity spicca per le sue tre ruote. Lo Xenter è lo scooter dalle ruote alte, maneggevole e molto semplice da guidare. Non è possibile richiedere nuovi noleggi con questa formula inferiori a un mese. Si potrà richiedere il rinnovo del noleggio fino a 6 mesi ma sempre con scaglioni mensili fino ad un massimo di 6 mesi consecutivi.

Così, hai lo scooter per stare alla larga dai pericolosissimi mezzi pubblici (per il Covid). O l’auto per spostamenti più lunghi. A meno che non voglia usare la vettura anche in città.

Noleggio: occhio a danni e franchigie

Se vi interessa, un consiglio: occhio alle franchigie in caso di danni, incidenti, furti. Sono le somme che vi vengono addebitate qualora siate responsabili di quei sinistri. Questa è la parte brutta di qualsiasi noleggio in caso di sfortuna. Che si tratti di car sharing, noleggio breve, medio o lungo. Leggere con la massima attenzione il contratto prima di firmarlo. Attenzione a stare dentro gli 800 km mensili. Se sfori, paghi la penale.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI