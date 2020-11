Citroën Connect Nav assicura un’esperienza di navigazione senza intoppi

La connettività digitale ha sicuramente rivoluzionato la vita quotidiana di ogni automobilista. Questo perché è possibile avere sempre a portata di mano tutti i contatti personali e tutte le informazioni sfruttando Internet.

Citroën propone diverse tecnologie di connettività a bordo delle sue auto attraverso il sistema di infotainment Citroën Connect Nav. Si tratta di un innovativo sistema di navigazione connessa in 3D che consente di verificare ogni percorso in tempo reale, tenendo conto della situazione del traffico e delle condizioni meteorologiche in qualsiasi momento.

Il sistema può essere facilmente gestito tramite comandi vocali e attraverso il display touch posizionato nella parte centrale della plancia. Oltre a consentire l’accesso al sistema di navigazione, il Connect Nav permette di impostare diversi parametri del veicolo e di gestire il sistema multimediale, il telefono e la climatizzazione.

Il sistema è disponibile da 7 pollici su C3, C3 Aircross, Grand C4 SpaceTourer, SpaceTourer ed ë-SpaceTourer, da 8 pollici su Berlingo, C5 Aircross e C5 Aircross Hybrid Plug-in e da 10 pollici su C4 ed ë-C4.

L’interfaccia del sistema Citroën Connect Nav mostra la mappa con il massimo realismo. Infatti, edifici e monumenti delle principali città vengono rappresentati tenendo conto di dettagli come ad esempio la pendenza del terreno.

Per assicurare una maggiore leggibilità e nel contempo mantenere la concentrazione sulla guida, le stesse informazioni sulla navigazione possono essere visualizzate anche sul quadro strumenti digitale integrato nella plancia, che può essere posizionato centralmente oppure di fronte al conducente.

Alcuni modelli di Citroën dispongono anche dell’innovativo display head-up

Su alcuni veicoli della casa automobilistica francese è disponibile anche la navigazione tramite display head-up. Si tratta di un equipaggiamento che consiste in una lama trasparente in vetro a scomparsa, posizionata nel quadro visivo del conducente.

Questo consente al guidatore di non distogliere lo sguardo dalla strada, visualizzando le informazioni essenziali per la guida in modo intuitivo e leggibile. Il display head-up è disponibile di serie su C3 Aircross, SpaceTourer, ë-SpaceTourer, Berlingo, C4 ed ë-C4.

Infine, il Citroën Connect Nav può essere abbinato anche ad alcuni servizi connessi come ad esempio TomTom Traffic il quale consente di visualizzare la situazione in tempo reale del traffico.

Inoltre, è possibile visualizzare la posizione e i prezzi delle stazioni di servizio e avere informazioni sul meteo (con previsioni fino a cinque giorni) e delle condizioni stradali, indicazioni per raggiungere il parcheggio scelto e ricevere segnalazioni visive e acustiche delle zone di pericolo.

