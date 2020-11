Fiat Mobi e Grand Siena richiamate in Brasile

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha emesso un nuovo richiamo in Brasile che riguarda alcuni esemplari delle Fiat Mobi 2020 e Fiat Grand Siena 2021.

In particolare, il gruppo automobilistico italo-americano esorta i proprietari dei veicoli interessanti a recarsi presso una delle concessionarie Fiat dal 7 dicembre 2020 in modo da poter procedere con la sostituzione degli specchietti retrovisori esterni difettosi in maniera completamente gratuita.

Fiat Mobi e Grand Siena: oltre 4000 esemplari sono stati richiamati in Brasile

Secondo le informazioni fornite da FCA, è stato identificato un problema che riguarda la parte superiore degli specchietti. Questa può staccarsi in seguito a un movimento inaspettato degli specchietti, compromettendo la visibilità del conducente e aumentando il rischio di incidenti che potrebbero portare a conseguenze anche gravi.

La sostituzione verrà effettuata in seguito a un appuntamento al fine di evitare affollamenti e rispettando le linee guida di sicurezza date dal ministero che mirano a contrastare la diffusione del coronavirus in Brasile. Per questo motivo è importante che i proprietari delle Fiat Mobi 2020 e Grand Siena 2021 coinvolte nel richiamo contattino la concessionaria più vicina per procedere con la sostituzione. Il tempo di riparazione stimato è di circa 1 ora.

Nel richiamo sono coinvolti 3217 esemplari di Mobi con numeri di telaio da 691172 a 696630 e 843 di Grand Siena con numeri di telaio da 391702 a 392647. Con questa iniziativa, FCA punta a garantire la soddisfazione dei propri clienti, assicurando qualità, sicurezza e affidabilità dei suoi veicoli.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI