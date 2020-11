Ferrari Roma per Save the Children venduta all’asta a 600.000 dollari

Ferrari ha collaborato con RM Sotheby’s per proporre all’asta una bellissima Ferrari Roma il cui ricavato sarebbe andato a Save the Children. Oltre ai 600.000 dollari (505.996 euro) raccolti in seguito alla vendita della supercar, la casa automobilistica modenese è riuscita a ricavare altri 150.000 dollari (126.499 euro) tramite i vari programmi educativi attuati negli Stati Uniti.

Questo risultato è stato annunciato la sera del 19 novembre durante il gala virtuale Kid Strong Together, ossia la tappa più importante dell’iniziativa a cui hanno aderito Adam Levine dei Maroon 5 e sua moglie Behati Prinsloo.

Ferrari Roma: lo speciale esemplare con specifiche USA è stato venduto

Nel comunicato stampa ufficiale, Ferrari ha dichiarato di aver scelto di supportare Save the Children e le varie attività svolte in America per sostenere l’apprendimento dei bambini, supportando genitori e operatori. Proprio la perdita dell’apprendimento è uno dei rischi più importanti per i più piccoli a causa dall’emergenza coronavirus.

Il frontman dei Maroon 5 ha dichiarato: “Behati ed io siamo onorati dell’opportunità di sostenere Save the Children e di aver contribuito a far conoscere questa iniziativa, contribuendo con Ferrari a un risultato vincente. Dare ai bambini l’istruzione che meritano è la strada maestra per la loro crescita personale e per offrire loro migliori opportunità. È una causa molto significativa per noi“.

Ritornando alla Ferrari Roma venduta all’asta tramite RM Sotheby’s, è rivestita nella bellissima colorazione Bianco Italia con interni in pelle bordeaux. In aggiunta, la coupé vanta alcuni inserti esterni in fibra di carbonio tra cui lo splitter anteriore e il diffusore posteriore.

Essendo un’unità rivolta al mercato nordamericano, soltanto quest’ultimi hanno potuto partecipare all’asta benefica per Save the Children in quanto la Roma è stata costruita secondo le specifiche statunitensi. Inoltre, la GT deve essere immatricolata in Stati Uniti, Canada o Messico.

Vi ricordiamo che sotto il cofano la Ferrari Roma nasconde un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di produrre 620 CV di potenza e 760 nm di coppia massima. Accanto all’otto cilindri troviamo lo stesso cambio F1 a doppia frizione a 8 rapporti della SF90 Stradale ibrida plug-in.

Secondo le informazioni fornite dal cavallino rampante, la coupé riesce a scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e a raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI