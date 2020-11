Dodge Challenger 50th Anniversary Edition: l’unico esemplare è in vendita in Italia

A novembre dello scorso anno, Dodge ha presentato la speciale Dodge Challenger 50th Anniversary Edition in pochissimi esemplari. Ciò significa che è molto difficile trovarne uno in vendita in Europa. Il Gruppo Cavauto, però, è riuscito ad entrare in possesso dell’unica unità disponibile all’acquisto in Italia.

Si tratta più nello specifico di una Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker 50th Anniversary Edition dipinta nella colorazione Go Mango e con cofano motore, tetto e bagagliaio in nero satinato. Questa particolare versione è stata realizzata in soli 70 esemplari.

Dodge Challenger 50th Anniversary Edition: il Gruppo Cavauto mette in vendita l’unico esemplare disponibile in Italia

L’unico rivenditore ufficiale di Dodge in Italia è riuscito ad importare il particolare esemplare della celebre muscle car per soddisfare i desideri dei pochi appassionati italiani. Oltre a quanto detto prima, la vettura è dotata di cerchi da 20″, pneumatici Pirelli e del logo Challenger 50 sullo spoiler posteriore, nell’abitacolo e all’interno della calandra.

Lo splitter anteriore, lo spoiler posteriore, le minigonne laterali e il sottoscocca posteriore sono dipinti in nero. Il logo presente sui lati conferma che si tratta di una Dodge Challenger R/T Scat Pack.

Passando all’abitacolo, l’auto propone dei sedili rivestiti in pelle nappa e alcantara con funzione di riscaldamento e ventilazione e con il logo 50 in color seppia a contrasto. Presenti anche un quadro strumenti in carbonio e il sistema di infotainment Uconnect 4 in versione europea.

La particolare Dodge Challenger 50th Anniversary Edition dispone dell’omologazione per trasportare comodamente fino a cinque persone, nonostante si tratti di una coupé sportiva. Inoltre, con il suo corpo lungo poco più di 5 metri, è dotata di un vano bagagli con capacità di 458 litri.

Sotto il cofano si nasconde un motore benzina Hemi V8 da 6.4 litri (Euro 6) in grado di sviluppare una potenza di 495 CV ed è abbinato a un cambio automatico. Il Gruppo Cavauto propone questo bellissimo esemplare a un prezzo di 79.800 euro con una garanzia di 24 mesi/100.000 km (estendibile a 84.000 mesi/km illimitati).

