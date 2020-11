Peugeot e-2008 è considerato un veicolo di transizione | Video

Uno degli ultimi video pubblicati su YouTube da Fully Charged si concentra sulle caratteristiche della nuova Peugeot e-2008, la versione completamente elettrica del SUV compatto 2008.

Proprio come la e-208, questo veicolo è stato costruito con la piattaforma eCMP e quindi dispone di una batteria da 50 kWh che fornisce fino a 310 km di autonomia nel ciclo WLTP. Nel mondo reale però, secondo Fully Charged, l’autonomia potrebbe essere inferiore e attestarsi attorno ai 209-249 km. Secondo il canale YouTube, infatti, questo è uno dei punti deboli della e-2008.

Peugeot e-2008: il SUV riesce ad essere all’altezza della guida quotidiana

“La Peugeot e-2008 sembra certamente buona ma come si confronta con gli altri SUV elettrici compatti sul mercato? È ben fatto e facile da guidare ma, per un’auto con una batteria utilizzabile da 45 kWh, ci si potrebbe aspettare una migliore autonomia in questa fascia“, ha affermato il recensore di Fully Charged.

Il motore elettrico da 136 CV (100 kW) riesce ad essere all’altezza per la guida quotidiana ma comunque gli acquirenti non dovrebbero aspettarsi molto in termini di accelerazione in quanto il SUV 100% elettrico impiega meno di 9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Proprio come le altre nuove auto del brand francese, anche la e-2008 si concentra principalmente sullo stile e su alcuni dettagli come le pratiche luci a LED. Tuttavia, il recensore non ha apprezzato l’assenza della retrocamera.

Robert Llewellyn di Fully Charged osserva che la Peugeot e-2008 è un veicolo di transizione in quanto non offre il pieno potenziale della trazione elettrica che può essere sfruttata solo con una piattaforma EV autonoma. Per scoprire maggior informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata al video presente dopo la galleria fotografica.

