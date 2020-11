Enel X porta i suoi servizi di e-Mobility in Cina

Enel X, il ramo dei servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, ha lanciato in Cina il suo primo ufficio commerciale dedicato alle e-Mobility. Con sede a Shanghai, Enel X China implementerà sistemi, attrezzature e piattaforme di infrastruttura di ricarica di livello mondiale per i nuovi veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in, sfruttando il rapido sviluppo del trasporto pulito del paese.

Francesco Venturini, CEO di Enel X, ha dichiarato: “La Cina è il più grande mercato in termini di veicoli elettrici, con un track record di sviluppo ambizioso e impressionante. Crediamo che Enel X possa dare un contributo significativo a questi obiettivi sostenibili, fornendo le ultime tecnologie nel campo e collaborando anche con i protagonisti del mercato per dare impulso a questa inarrestabile tendenza all’adozione della mobilità elettrica, soddisfacendo le esigenze immediate di oggi e contribuendo a fornire una maggiore stabilità lungo la strada“.

Enel X: l’azienda porta le sue soluzioni di mobilità elettrica anche in Cina

Il braccio cinese dell’azienda lavorerà in collaborazione con case automobilistiche, clienti commerciali, industriali e residenziali e altri enti. Attraverso prodotti innovativi e soluzione digitali, Enel X fornirà delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici per la mobilità elettrica del futuro, inclusa una linea completa di stazioni di ricarica per EV smart e soluzioni personalizzate per abitazioni private, aziende e comuni.

La divisione cinese sta lavorando con diverse case automobilistiche (sia cinesi che globali), flotte di veicoli e concessionarie per introdurre delle soluzioni di ricarica utilizzando la tecnologia JuiceBox. Enel X China punta ad ampliare e diversificare ulteriormente la sua offerta con servizi per veicoli a supporto della rete intelligente in linea con l’evoluzione che si sta attuando nella Repubblica popolare cinese.

Lavorando assieme alle aziende e comprendendo le loro esigenze, Enel X sta aprendo la strada a un’economia ancora più collaborativa e connessa. Allo stesso modo, l’azienda vuole aiutare le città attraverso una crescita sostenibile e il miglioramento della qualità della vita quotidiana delle persone.

