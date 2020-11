DS 7 Crossback: il nuovo listino ora include quattro allestimenti

La DS 7 Crossback si propone sul mercato italiano con due anime: una più elegante e l’altra più sportiva. Nelle scorse ore, la casa automobilistica francese ha annunciato un cambiamento all’interno della gamma in quanto ora il SUV viene offerto in quattro allestimenti. È un risultato in linea con le prerogative di personalizzazione che DS Automobiles da sempre esibisce nella fascia premium del mercato.

Per iniziare abbiamo gli allestimenti Business e Grand Chic rivolti a chi cerca la massima eleganza. Il primo rappresenta il punto d’ingresso nella gamma della DS 7 Crossback mentre il secondo esalta la raffinata eleganza di una ricca dotazione.

DS 7 Crossback: quattro nuovi allestimenti disponibili in Italia

La versione Grand Chic aggiunge, a quanto previsto già di serie, il sistema di ammortizzatori DS Active Scan Suspension (pilotati da una videocamera ad alta velocità dedicata), l’Ispirazione Rivoli con pelle Art Basalt, il caricatore wireless per gli smartphone supportati e i DS Active LED Vision. I due allestimenti sono divisi da 6500 euro di differenza.

Le altre due opzioni proposte dalla casa automobilistica di PSA sono Performance Line e Performance Line+ che si differenziano per 4500 euro. Disponibile anche il pacchetto Performance Line Pelle con un ulteriore salto di qualità nel già ricco abitacolo.

Tra gli equipaggiamenti offerti da questo allestimento troviamo l’orologio B.R.M. R 180, i sedili in pelle Nero Basalto Performance Line e i sedili anteriori regolabili elettricamente. In tutti gli allestimenti della DS 7 Crossback troviamo dei grossi cerchi in lega da 19″.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, ce ne sono diversi fra cui scegliere: benzina PureTech 130, 180 e 225, diesel BlueHDi 130 e 180 ed E-Tense ed E-Tense 4×4 ibridi plug-in. Tutti i propulsori sono abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI