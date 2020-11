Jeep Gladiator: non sono previste al momento le versioni 392 e 4xe

Con il debutto della Wrangler Rubicon 392, in molti si chiedono se la casa automobilistica americana porterà l’Hemi V8 aspirato da 6.4 litri nel Jeep Gladiator in quanto i due modelli sono molto simili tra di loro. La risposta a questa domanda sembra essere un “no” provvisorio.

Alla domanda circa l’arrivo di un Gladiator 392, un portavoce rimasto anonimo ha detto a Motor Trend che Jeep ha non avrebbe alcun piano al momento di lanciare una variante simile del nuovo pick-up. Il motore 392 per la Wrangler era un progetto a cui è stato dato il via libera qualche tempo fa.

Jeep Gladiator: un portavoce dell’azienda ha confermato che non arriveranno le varianti 392 e 4xe

Sembra che il brand di FCA voglia vedere se la Wrangler 392 avrà successo prima di progettare magari una versione del genere del Jeep Gladiator. Se il pick-up con motore V8 riceverà il via libera, l’arrivo sul mercato di questa variante potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi a causa delle caratteristiche comuni fra due modelli.

Nell’iconico fuoristrada, l’Hemi V8 da 6.4 litri è in grado di sviluppare una potenza di 477 CV e 637 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti, differenziali con bloccaggio elettronico e sistema Select-Track 4WD. Jeep afferma che il prestante SUV impiega 4,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h ed è capace di completare il quarto di miglio in 13 secondi.

Oltre alla versione V8, il Jeep Gladiator non riceverà presto una versione con sistema ibrido plug-in 4xe visto sulla Wrangler e su altri modelli della marchio come Renegade e Compass. Le varianti PHEV combinano un motore turbo da 2 litri con due propulsori elettrici per una potenza totale di 380 CV e 637 nm. Tale configurazione consente di percorrere fino a 40 km in modalità full electric e con una singola ricarica.

