Il Quebec vieterà la vendita di nuove auto a benzina dal 2035

In maniera molto simile a quanto annunciato dal Regno Unito nelle scorse ore, il governo del Quebec ha rivelato che vieterà la vendita di nuove auto a benzina dal 2035. Il Quebec è la seconda provincia più popolosa del Canada e questo nuovo divieto fa parte di un piano da 5,1 miliardi di dollari volto a ridurre i gas serra del 37,5% entro i prossimi 10 anni rispetto ai livelli del 1990.

Tale mossa arriva solo un paio di mesi dopo che la California ha annunciato il divieto di vendita di veicoli a benzina entro il 2035. Il Quebec non è l’unica provincia canadese che sta cercando di eliminare gradualmente i veicoli con motore a combustione interna.

Quebec: il governo ha annunciato il divieto di vendita di nuove auto a benzina dal 2035

Anche la Columbia Britannica si sta muovendo per eliminare gradualmente la vendita e il noleggio di auto e camion con propulsori endotermici entro il 2040. Il piano annunciato dal governo del Quebec comprende anche il rinnovo di sconti sull’acquisto e il noleggio di EV e stazioni di ricarica da parte di utenti privati.

Attualmente, il governo offre a privati, aziende e organizzazioni uno sconto fino a 6100 dollari sull’acquisto o sul leasing di un nuovo veicolo elettrico. In aggiunta, lo stesso governo si è impegnato ad elettrificare la sua flotta di veicoli leggeri e vuole che tutte le sue auto, furgoni e SUV siano elettrici entro il 2030 mentre il 25% dei suoi pick-up sempre elettrici entro il 2030.

Secondo Reuters, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha promesso delle misure importanti per combattere il cambiamento climatico nel paese e cercherà di rendere i veicoli a emissioni zero più accessibili per i consumatori.

