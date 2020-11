Peugeot Rifter: debutta in Italia la nuova gamma

Il Peugeot Rifter ha debuttato ufficialmente due anni fa sul mercato e da allora ha saputo conquistare oltre 6000 clienti nel nostro Bel Paese. Si tratta di un risultato molto importante per il veicolo della casa automobilistica francese in quanto occupa la posizione più alta della classifica del suo segmento.

Nelle scorse ore, il brand di PSA ha annunciato le ultime novità della gamma di questo modello pensato per le avventure quotidiane. La nuova line-up del Rifter è costituita ora da quattro allestimenti e da due diverse lunghezze di carrozzeria. La più lunga è in grado di accogliere fino a sette persone.

Peugeot Rifter: il marchio francese rinnova la gamma italiana del veicolo

I nuovi allestimenti sono Active, Allure e GT a cui si aggiunge l’Allure Pack che include i principali optional maggiormente richiesti dai clienti italiani. Come è accaduto con altri modelli della casa del Leone, l’obiettivo è quello di facilitare la scelta agli acquirenti ma anche dare maggior controvalore sui contenuti presenti nella versione Pack.

Oltre a queste novità, la gamma delle motorizzazioni del Rifter vede l’ingresso del cambio manuale a 6 rapporti anziché 5 per il motore BlueHDi 100 S&S a gasolio, in grado di sfruttare ancora meglio le prestazioni di questo propulsore che è il più apprezzato in Italia.

La nuova gamma del Rifter parte da 22.350 euro (chiavi in mano). A questo prezzo è possibile avere un nuovo stile che riesce a coniugare perfettamente eleganza e robustezza.

All’interno del Peugeot Rifter troviamo il nuovo sistema di infotainment i-Cockpit sviluppato da Peugeot. Come detto ad inizio articolo, il Rifter è disponibile in due diverse lunghezze da 4,4 e 4,75 metri, quest’ultima che riesce ad accogliere a bordo fino a sette persone.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI