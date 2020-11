Devi fare un viaggio in auto? Occhio: stop benzina in autostrada dal 30 novembre. Pertanto, è bene fare il pieno in città prima di partire. Dal 27 novembre verranno sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti in autostrada e, dalla settimana seguente, anche quelle diurne. Così hanno deciso Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, in una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al governo.

Stop benzina in autostrada dal 30 novembre: vendite zero

Col secondo lockdown, c’è azzeramento delle vendite a fronte del mantenimento dei costi fissi. Ecco allora che, dicono le sigle, dalla fine della prossima settimana non saranno più in grado di garantire l’apertura degli impianti. Con continuità e regolarità. Cosa chiedono al Governo? Di estendere ai gestori i provvedimenti del decreto legge ristori: se non c’è mobilità (per il Covid), non ci sono erogati di benzina e diesel, e non c’è fatturato. Morale: i gestori non possono rimanere con gli impianti aperti a solo presidio del territorio.

Pompe di benzina, numeri tragici nel 2020

La distribuzione dei carburanti ha subìto un tracollonel 2020. Perdite di erogato (e fatturato) superiore al 40% sulla viabilità ordinaria. E di circa il 70% su quella autostradale.

Non si sono concretizzati gli interventi ripetutamente annunciati, dicono i benzinai. Cioè?

Il trasferimento alle gestioni della riduzione delle royalties da parte dei concessionari autostradali agli affidatari.

Emanazione da parte del ministero dello Sviluppo economico dei decreti attuativi sui contributi figurativi. Sarebbero destinati al parziale ristoro dei gestori che, in autostrada, sono stati costretti a essere aperti comunque, in ossequio al pubblico servizio essenziale.

Quindi, il ministro Patuanelli nel mirino: una sia pur minima interlocuzione è sempre stata rifiutata dal ministro. Permane una sorta di indifferenza alle problematiche sollevate, dicono i gestori.

Fare benzina da soli in autostrada: impossibile

In autostrada, il self-service non esiste. Ci sarebbe il fai-da-te: fai benzina e poi paghi alla cassa. Ci sarebbe. Perché se nessun addetto è presente, allora la benzina non la si fa in nessun modo. Meglio non fare confusione, perché rimanere a secco in autostrada, specie col brutto tempo, non è un’esperienza piacevole.

