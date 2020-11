Negli Usa la mega unione verde per le auto elettriche. Solo vetture alla spina nel 2030. Zero Emission Transportation Association (Zeta), questo il suo nome. Un’associazione di imprese. Di più comparti: tecnologia, auto, energia. Il maxi tema, la super coalizione ha un target: promuovere le elettriche sul territorio.

Negli Usa la mega unione verde: politiche green

Come si autodefinisce? La prima coalizione del suo genere sostenuta dal comparto industriale per promuovere politiche nazionali: obiettivo, per il 2030, la vendita di soli veicoli elettrici sul mercato statunitense. Insomma, quello che farà anche la Gran Bretagna. Basta diesel e benzina, né ibride che hanno un endotermico. Solo a batteria, totale. Il verde assoluto.

Promozione, non divieto. Il team spinge per l’elettrico, ma non vuol vietare il benzina e il diesel. Propositivo, non negativo. Per un’ecosistema favorevole a una mobilità pulita. Infatti, ecco lo Zeta Education Fund: per la promozione, presso il pubblico, dei vantaggi e delle opportunità ambientali e sociali associate a un’adozione dei veicoli alla spina.

Più occupazione con le vetture a batteria

E la paura che con le elettriche ci siano più disoccupati? No. Il raggiungimento di questo obiettivo, dice la coalizione, creerà centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. Garantirà la leadership americana nella produzione di veicoli elettrici a livello mondiale. E migliorerà notevolmente la salute pubblica. Riducendo significativamente l’inquinamento da carbonio.

Partecipano in 28. Come Tesla, Rivian, Lordstown Motors, Lucid Motors, Siemens Abb, Edison International, Duke Energy, Piedmont Lithium, Enel X, Uber. I responsabili politici possono aiutare a guidare l’innovazione, creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità dell’aria e la salute pubblica, sostiene il direttore esecutivo dell’associazione, Joe Britton. gfli Stati Uniti possono vincere in modo decisivo la corsa globale per sviluppare una nuova economia del trasporto pulito e impiegare centinaia di migliaia di americani a casa loro, la chiosa.

Come? Ecco la ricetta.

Incentivi ai consumatori che incoraggino l’acquisto di auto elettriche.

Standard federali per consumi ed emissioni che consentano la piena elettrificazione entro il 2030.

Investimenti sulle infrastrutture di ricarica.

Creazione di posti di lavoro.

Ricerca e sviluppo per definire una visione allineata sull’elettrificazione.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI