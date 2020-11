Fino al 2025 in Germania ecobonus auto elettrica: un esempio per tutti

Un esempio per tutti: fino al 2025 in Germania ecobonus auto elettrica. Così il Governo tedesco protegge cittadini e industria. Lo stesso esecutivo che aveva già stanziato enormi incentivi fiscali a favore di chi compra un’auto. Teutonici che vanno a braccetto con la Francia: qui il Governo ha stanziato 8 miliardi per l’auto e porta avanti altre iniziative. In confronto, l’Italia ne esce malissimo, coi suoi 500 milioni di settembre e con l’assenza di bonus auto nella legge Bilancio 2021.

Fino al 2025 in Germania ecobonus auto elettrica: cosa succede

La Germania si schiera davvero dalla parte dei consumatori, dei contribuenti, di chi vuole evolvere e cambiare la macchina: una Germania proiettata nel futuro. A favore dell’ambiente e della sicurezza stradale, coi fatti, non con le parole. E per far calare le Rc auto legate agli incidenti: più l’auto è nuova, meno sinistri fa. Un circolo virtuoso: ne beneficiano anche il Pil, l’economia, i livelli occupazionali. Altro che monopattini elettrici.

Quelli i temi che la cancelliera Angela Merkel ha trattato in videocall con i massimi rappresentanti di tutti i gruppi dell’automotive, anche alla luce delle difficoltà portate dalla pandemia.

Sul piatto, un bel miliardo di euro che il Governo federale metterà a disposizione per continuare gli incentivi alle elettrificate, per ora previsti in esaurimento alla fine del 2021.

Incentivi tedeschi: quanti

La nuova proposta prevede che per le ibride le sovvenzioni statali (mediamente 4.500 euro) proseguano ma solo fino alla fine del 2022. Per le elettriche pure, benefit di 6mila euro fino al 2025. A

Da gennaio a fine ottobre 2020, l’Ufficio federale competente per il controllo delle erogazioni ha ricevuto circa 318.700 domande di finanziamento, di cui quasi 194.900 per auto 100% a batteria. Il 46% di tutte le domande riguarda i veicoli dei marchi Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Smart e Bmw. Germania a protezione dell’industria e dei consumatori.

Nelle ultime settimane sono state attivate anche delle ulteriori facilitazioni per il leasing: bastano due anni di questa formula contro i tre precedentemente previsti per ottenere uno sconto massimo sul canone. Paga il Governo.

