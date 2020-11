Opel Corsa-e è l’auto elettrica per tutti

La sesta generazione della Corsa ha portato all’introduzione anche di una versione completamente elettrica chiamata Opel Corsa-e e rappresenta una pietra miliare nella storia del marchio automobilistico francese.

Grazie alle sue caratteristiche, la vettura è in grado di raggiungere un’autonomia massima di 337 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica mentre il motore elettrico riesce a sviluppare una potenza di 136 CV (100 kW).

Opel Corsa-e: le sue interessanti caratteristiche la rendono adatta a tutti

A bordo della Corsa-e troviamo anche i fari IntelliLinux LED Matrix per la prima volta nel segmento delle auto compatte. Si tratta di una tecnologia all’avanguardia che non abbaglia gli altri automobilisti grazie agli otto moduli a LED che sono controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione di ultima generazione. Inoltre, i fari adattano automaticamente e continuamente il fascio luminoso in base al traffico e all’ambiente circostante.

Recentemente, la versione full electric della Corsa ha ricevuto diversi premi molto importanti fra cui il Volante d’Oro 2020 di Auto Bild oppure il Best Buy Car of Europe da Autobest. A bordo della nuova Corsa-e troviamo gli ultimi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che forniscono la massima sicurezza. Esempi sono l’allerta incidente con frenata automatica d’emergenza e rilevamento dei pedoni, il sistema di mantenimento della corsia di marcia, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control.

Come detto poco fa, la nuova auto 100% elettrica è equipaggiata da un motore elettrico da 100 kW e 260 nm di coppia massima che consentono alla vettura di scattare da 0 a 50 km/h in soli 2,8 secondi e da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La velocità di punta è invece di 150 km/h (limitata elettronicamente). Grazie a questi numeri, la compatta a zero emissioni spicca per agilità, dinamismo e reattività.

La batteria da 50 kWh può essere ricaricata fino all’80% in soli 30 minuti, quindi risulta la soluzione perfetta per un utilizzo quotidiano. Inoltre, l’Opel Corsa-e supporta diverse opzioni di ricarica: wallbox, ricarica rapida o cavo+presa domestica. La batteria è coperta da una garanzia di 8 anni/160.000 km. Infine, la vettura viene fornita con tre modalità di guida chiamate Normal, Eco e Sport.

