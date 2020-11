Ford Bronco Sasquatch 2021 sembra più alto della Jeep Wrangler

Ford ha recentemente rivelato di aver raggiunto quasi 200.000 prenotazioni per il nuovo Ford Bronco. Si tratta sicuramente di un grande risultato considerando che il SUV è stato presentato per la prima volta solo pochi mesi fa. Nonostante ciò, è possibile trovare in giro in America ancora alcuni esemplari di pre-produzione.

Lasciare dei prototipi di Bronco per strada è come un invito aperto ai fan a scattare foto. Ad esempio, un esemplare dipinto in Cactus Grey e con il pacchetto Sasquatch è stato avvistato in un parcheggio da qualche parte a Phoenix (Arizona).

Jeep Wrangler: un esemplare modificato è stato confrontato con un Ford Bronco Sasquatch 2021

Se ciò non bastasse, l’utente che ha scattato le foto aveva a disposizione anche una Jeep Wrangler per un rapido confronto. È interessante notare che il Ford Bronco di nuova generazione con il pacchetto off-road Sasquatch sembra più alto se messo accanto all’iconico fuoristrada di FCA.

Bisogna considerare, inoltre, che non si tratta di una normale Jeep Wrangler. Il proprietario afferma che questo esemplare dispone di un kit di sollevamento da 5 cm e un set di pneumatici da 35″.

Secondo alcuni commenti fatti dai presenti, la colorazione Cactus Grey presente sul Bronco è molto simile a quella utilizzata dai militari statunitensi sui caccia. In ogni caso, per scoprire maggiori informazioni vi consigliamo di dare un’occhiata alle varie foto presenti nell’articolo.

