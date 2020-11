Fiat Chrysler: 3 anni di carcere per Joe Ashton?

L’ex vicepresidente della United Auto Workers Joe Ashton dovrebbe essere condannato martedì a 34 mesi di carcere federale per aver intascato tangenti, hanno detto i pubblici ministeri.

Ashton, 72 anni, di Ocean View, NJ – che ha anche fatto parte del consiglio di General Motors Co. – sarebbe la figura di più alto rango dell’industria automobilistica condannata in uno scandalo di corruzione che ha portato a 14 condanne, tra cui l’ex presidente della UAW Gary Jones e il passato presidente Dennis Williams.

Una condanna del genere sarebbe la seconda più lunga durante un giro di vite di anni contro la corruzione all’interno dell’industria automobilistica statunitense, dietro la condanna a 5 anni e mezzo dell’ex vicepresidente di Fiat Chrysler Automobiles Alphons Iacobelli. Un’indagine federale ha rivelato che leader sindacali e dirigenti automobilistici hanno infranto le leggi federali sul lavoro, rubato fondi sindacali e ricevuto tangenti e benefici illegali da imprenditori sindacali e dirigenti di Fiat Chrysler Automobiles.

La condanna segnerà la caduta di Ashton dalla sala del consiglio di un’iconica azienda automobilistica a una cella di prigione. Ashton si è dimesso dal consiglio di amministrazione di GM nel dicembre 2017, un mese dopo che gli investigatori che indagavano sulla corruzione all’interno dell’industria automobilistica statunitense erano interessati a lui e al vicepresidente dell’UAW Cindy Estrada.

Ashton merita una condanna così lunga perché ha tradito i lavoratori sindacali, ha violato la fiducia del pubblico e ha cospirato con il suo chiropratico per truccare un contratto da 4 milioni di dollari per orologi con marchio UAW che non sono mai stati distribuiti ai lavoratori, hanno detto i pubblici ministeri.

