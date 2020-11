Nuova Opel Grandland: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

La nuova Opel Mokka, appena commercializzata, potrebbe essere un modello fondamentale per quanto concerne il rinnovamento stilistico del marchio tedesco. Questo cambiamento di design, incarnato da una striscia lucida che integra l’ottica nella calandra, denominata “Vizor” , troverà spazio su tutti i futuri modelli della gamma di Opel. Sarà così nel 2021, in occasione del restyling della Opel Grandland X. Come il suo fratellino Mokka, la vettura semplificherà il suo nome eliminando la “X” che lo accompagna fino ad ora.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Opel Grandland il cui restyling è atteso per la primavera

Il lifting, recentemente operato da Opel Crossland, è la migliore illustrazione delle ambizioni stilistiche della casa di Rüsselsheim. Opel Grandland ridisegnerà completamente la sua “faccia”, ad eccezione del contorno dell’ottica. Questi cambieranno il design dei LED per armonizzarsi con il “Vizor” . Questa novità imporrà un nuovo taglio del cofano, cosa rara durante un restyling. Più in basso, lo scudo mostrerà una nuova grafica, proprio come i cerchi o le luci posteriori.

A bordo si potranno apprezzare modifiche importanti sotto gli occhi del guidatore, per imitare l’interfaccia Pure Panel inaugurata dalla nuova Opel Mokka, in modo da avere un duo di schermi digitali. Sotto il cofano, i cambiamenti non saranno enormi, la nuova Opel Grandland beneficia già di un’ampia gamma ibrida ricaricabile (225 e 300 CV). Tuttavia, potrebbe ospitare un motore PHEV più modesto, con circa 180 CV, per abbassare il prezzo d’ingresso.

La rivelazione della nuova Opel Grandland dovrebbe avvenire entro la primavera del 2021, poco prima della sua commercializzazione. Come la sua cugina Peugeot 3008, questo restyling avrà probabilmente un aumento di prezzo che potrebbe portare il prezzo base a circa 30.000 €.

